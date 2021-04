DER : Birahim SECK réclame la liste des bénéficiaires

Le Coordonnateur Forum civil, section sénégalaise de Transparency International veut avoir la liste des jeunes et des femmes qui ont eu à bénéficier de l’appui de la Délégation à l’entreprenariat rapide (Der) dans leurs activités entrepreneuriales.

Sur sa page Facebook, Birahim Seck a interpellé l’administrateur de la Der, Pape Amadou Sarr. «Seule la redevabilité (et encore) peut faire baisser la tension autour de la Délégation à l’entreprenariat rapide (Der). Ses responsables doivent accepter de publier la liste des bénéficiaires des financements au lieu de se cacher tout le temps derrière l’argument des données personnelles», écrit le membre de la société civile sur le réseau social. Pour Birahim Seck, les vidéos-témoignages sur les plateformes et les publi-reportages coûteux ne pourront point dissiper les doutes et les récriminations. «La transparence est un principe constitutionnel», tonne Birahime Seck.

Walfnet