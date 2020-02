Décrispation de la vie politique – Rapport à soumettre à Macky Sall: Le nom de code pour amnistier ces 2 «K»

L’affaire Karim Wade et Khalifa Sall était encore au menu des discussions du dialogue politique. En effet, la commission politique du Dialogue national, a débattu de la pertinence ou non d’accorder l’amnistie à Wade fils et l’ancien maire de Dakar.

Mais, il semble qu’il y a une évolution, car d’après le journal « SourceA » dans sa parution de ce mercredi, la Mouvance présidentielle, l’opposition et la Société civile qui sont dans un dialogue de sourds, depuis des semaines, ont fini par décider de mentionner dans le Rapport à soumettre au président de la République, un point intitulé «Décrispation de la vie politique».

Une manière pour les participants à ces concertations d’évacuer l’amnistie de Khalifa Sall et Karim Wade. Pour ce faire, ajoute le journal, « la commission politique du dialogue national donnera, ainsi, carte blanche à Macky Sall de donner un sens aux termes «Décrispation de la vie politique. Et, par ricochet, d’accorder l’amnistie à l’exilé de Doha et au député-maire de la capitale sénégalaise destitué».

L’Article 80, le cumul des mandats et l’arrêté Ousmane Ngom faisaient également partie des points discutés. Mais « Source A » a appris que ces trois questions-là, ont été jetées à la corbeille.