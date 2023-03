Depuis l’étranger, l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental a présenté ses condoléances au barreau sénégalais et à la famille de Me Ousmane Sèye rappelé à Dieu ce jeudi à Dakar.

Aminata Touré en effet, en guise de témoignage s’est prononcé :

« J’ai appris avec consternation et grande tristesse, depuis l’Azerbaijan, le rappel à Dieu de mon ami et frère Maître Ousmane Sèye. Je présente mes condoléances attristées à son épouse Marie, ses enfants et à ses très nombreux amis. Que Allah l’accueille au Paradis parmi les Valeureux », a écrit Aminata Touré sur sa page Facebook.