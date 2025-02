De la cour des comptes Par Samba Diouldé THIAM

La Cour des Comptes a produit un document commandité publiquement par le Premier Ministre et maître du destin des sénégalais(es).

La Cour a rendu une copie conforme.

J’avais déjà exprimé les hypothèses qui attendaient cette Très Honorable Dame, (notée dans la suite THD) prieuse et veilleuse sur l’usage des ressources publiques : contredire SONKO qui n’avait aucune qualité politique légale pour rendre public l’état de nos finances ou le contredire.

Le grand penseur et humaniste sénégalais l’oncle Cheikh Hamidou KANE est universellement connu pour son livre ” l’aventure ambiguë “, livre traduit en pulaar par l’oncle Aboubacry DEME sous le titre ” Inta aanndiine “, ce qui est tout un programme.

La THD était réellement dans une position ambiguë, avoir été là hier et être la aujourd’hui, sous le même ciel, mais avec le changement du maître des horloges politiques. Ah ça c’est un bouleversement auquel il faut s’adapter.

Ce qui ressort de tout cela est que le service de l’État est à géométrie ajustable : le maître du moment a toujours raison, à ses servants de s’ajuster, telle est la valeur suprême en république dévaluée et même déshabillée, l’éthique, la morale ou les états d’âme n’ont pas de place dans cette jungle où la survie de l’espèce végétale est ce qui importe le plus.

L’adaptation est le sésame de ceux qui veulent entrer en cour.

C’est comme pour aller cueillir les fruits en Espagne, pour un appelé il y’a mille postulants.

Il ne manquerait peut-être à la THD que de se mettre sous voile avec des bouchons dans les oreilles pour continuer à ronronner.

On ne vous en veut pas, simplement notre pays continue d’avoir très mal, la haine du vaincu vaut bien la peine que l’on punisse le Sénégal, en dégradant sa belle gueule d’exception sénégalaise !

Allez chercher maintenant les ressources pour construire le paradis promis et la dolce vitæ pour vos dormeurs devant l’éternel, qui vous ont donné le pouvoir.

Je m’interroge : est-ce qu’un jour prochain nos compatriotes demanderont des comptes à celui qui est au Palais, tant il est mignon et innocent. N’a t’il pas dit à l’autre devant la Nation à une heure de grande écoute, mon fauteuil ne le lorgnez pas, il est à vous, puisque vous êtes moi et je suis vous. Quelle grandeur d’esprit et capacité d’effacement, c’est simplement touchant.

Samba Diouldé THIAM