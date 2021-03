Dame Mbodji, l’auteur du vocable Layam-layam, lors de la visite de Osumane Sonko dans son domicile, a asséné ses quatre vérités à l’endroit de Macky Sall. Sacré Dame, il ne mâche jamais ses mots.

Le leader de la coalition citoyenne, Dame Mbodji, s’est exprimé de façon nette sur la question qui lie Adji et Sonko. D’après lui, on ne doit plus dire l’affaire Sonko/Adji Sarr mais plutôt l’affaire Sonko Macky Sall. “Le dossier c’est Ousmane Sonko Macky Sall parce que c’est politique pour ceux qui disent la vérité. On les demande de laisser tout”, clame-t-il devant le leader de Pastef.

Selon lui, personne ne peut pas les terroriser. “Il veut nous diviser pour nous empêcher de parler sur les intérêts du Sénégal”, dira Dame Mbodji. Et de poursuivre : “Je ne suis pas partisan mais je suis éminemment politique. On veut encadrer la marche démocratique. C’est ce qui m’intéresse pas être Ousmane Sonko”.

“Macky Buur là”

Par ailleurs, sans porter des gants, il s’attaque au chef de l’Etat. “Macky se réclame comme un ”buur” alors on l’a élu pour un président”, a fait-il savoir, devant le chouchou de Pastef.

Alors, poursuivant la parole, Dame Mbodji dit : “je lance à toute la société civile d’agir parce que si on détruit le pays nous allons tous perdre. Nous les enseignants, nous somme tous concernés. C’est pareil pour tous les autres corps”

Dame Diop, ministre de l’emploi

Dame Diop, n’a pas respecté ses engagements, selon Dame. Il n’ a pas donné l’argent destiné aux jeunes artistes. Il renseigne que les artisans sont venus auprès de lui pour le clamer.

Manifestations

Revenant sur les manifestations, le syndicaliste-enseignant est d’avis que la politique au Sénégal a longtemps été une politique faite de coups bas. Pour lui, cette affaire Sonko n’est simplement que de coups politiques et que la France derrière.

Ousmane Tounkara

Dame Mbodji a informé aussi qu’Ousmane Tounkara est l’un d’entre eux. Pour lui, la coalition va rester solidaire. “On doit le laisser continuer à travailler là où il est. Nous en tant que coalition citoyenne nous allons l’aider pour que Macky Sall ne fasse pas de lui un refouler comme l’a été Assane Diouf.

Force occulte

S’agissant des forces occultes dont on parle depuis quelques jours. Pour Dame, il n’y a pas de forces occultes. C’était parce que juste les sénégalais en ont marre de leur gestion nébuleuse”.

Regardez la vidéo

https://youtu.be/HNqMf08_7uA