C’est un papa visiblement anéanti qui s’est exprimé aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Ce, suite au décès de son bébé âgé seulement de 10 mois, à la crèche «La cigogne bleue».

« Ce lundi 30 novembre 2020 vers 13h30, la directrice de la crèche la Cigogne Bleue nous a appelés pour nous informer de la rejoindre au Samu municipal. Lorsque nous sommes arrivés 10 min après sur les lieux, le médecin nous annonce tout simplement le décès de notre petit garçon de 10 mois. Un décès qui serait survenu avant son arrivée à l’hôpital », narre le papa du bébé nommé Magor Dia.

Il révèle également que leur fils « n’avait aucun antécédent médical, il était plein de vie, joyeux et très dynamique. En l’amenant à la garderie cette fameuse mâtinée, rien ne nous indiquait qu’il allait vers sa mort. Nous étions tout simplement et contre toute attente mis devant le fait accompli ».

Le papa désemparé se pose de multiples questions: « qu’est-ce qui s’est réellement passé ? Pourquoi avons-nous été mis au courant en dernier et à la dernière minute hélas ? Une mort qui suscite beaucoup d’interrogations sous plusieurs formes ». Les parents du bébé sont aujourd’hui décidés à aller jusqu’au bout de cette affaire et invitent les autorités à contrôler les crèches. Ils appellent également les parents à faire preuve de plus de vigilance.