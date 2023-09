Cristiano Ronaldo a été reçu comme en star à Téhéran avant un match avec le club saoudien

« Bienvenue à Ronaldo » les Iraniens ont accueilli lundi en grande pompe la star portugaise de l’équipe saoudienne d’Al Nassr face au club local de Persépolis Téhéran, une rencontre rendue possible grâce au rapprochement diplomatique entre l’Iran et l’Arabie saoudite.

En souriant, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont été accueillis par les encouragements de dizaines de fans iraniens en autobus depuis l’aéroport Imam Khomeini en début d’après-midi.

Précédemment, “CR7”, le surnom de l’international portugais de 38 ans, avait été offert un somptueux tapis persan par le président du club de Persépolis. De grandes bannières “Welcome” avec des portraits des étoiles d’Al-Nassr ont été suspendues sur les ponts des grands axes traversant l’immense capitale iranienne, Il n’a pas l’habitude d’accueillir des icônes internationales à cause de l’isolement diplomatique du pays.

“C’est passionnant !” déclare Navid Borhanifar, un fan de 28 ans de Cristiano Ronaldo. Il dit souhaiter “un beau match” entre “les stars d’Al-Nassr” et Persépolis, où il y a des “joueurs expérimentés”.

Malheureusement, aucun supporteur ne pourra assister à ce match mardi dans le stade Azadi, le plus grand du pays avec ses 90000 sièges. Le blâme pour une sanction imposée par l’Asian Confederation (AFC) après un article controversé sur la page Instagram de Persépolis a été publié en 2021.

La réunion à huis clos sera néanmoins retransmise à la télévision (21h30 heure locale, 18h GMT).

Entre aujourd’hui et le coup d’envoi, les joueurs d’Al-Nassr seront placés sous la sécurité d’une “unité d’élite” des forces de sécurité, spécialisée dans les voyages présidentiels, selon le site sportif Varzesh 3.

Ils avaient pour mission “d’empêcher tout contact entre les fans et les joueurs” de l’équipe saoudienne, a-t-il déclaré.

Sur le front sportif, le défi est de bien démarrer l’Asian Champions League, dont les clubs saoudiens sont désormais les favoris après s’être fortement renforcés au cours de l’été. El-Nassr recruta donc le Sénégalais Sadio Mané et l’Ivoirien Séko Fofana.

Al-Nassr tentera de venger sa défaite face aux Rouges en demi-finale de la compétition en 2020.

Le club le plus populaire et le plus populaire d’Iran, Persepolis a été deux fois finaliste en 2018 et 2020, tandis qu’Al-Nassr a gagné en 1995.

Ce match a également une dimension diplomatique puisqu’il s’oppose aux clubs saoudien et iranien sur des terrains opposés, et non sur des terrains neutres comme ce fut le cas pendant sept ans.

Dans la soirée de lundi, Al-Ittihad, un autre club saoudien, devait accueillir l’escouade iranienne de Sepahan à Ryad.

L’AFC a donné son feu vert en août, cinq mois après l’entente menée par la Chine sur la reprise des liens entre les poids lourds du Moyen-Orient en mars.

L’Arabie saoudite, majoritairement sunnite, et l’Iran, majoritairement chiite, ont rompu leurs relations en 2016 après l’attaque contre les missions diplomatiques saoudiennes. par des manifestants de la République islamique pour protester contre l’exécution d’un ecclésiastique chiite par Ryad.

L’AFC avait alors trouvé une formule, dite à l’époque “très malheureuse”, permettant aux équipes des deux pays de concourir en terrain neutre.