Crise scolaire: Les enseignants lèvent le mot d’ordre

Cinq syndicats du G 7, une coalition regroupant les principaux syndicats du secteur de l’enseignement au Sénégal, ont décidé de lever leur mot d’ordre de grève, après avoir signé vendredi tard dans la soirée un accord sur la base des propositions faites par le gouvernement, indique un document dont copie est parvenue à l’APS.

Les cinq signataires de cet accord sont le SELS, le SELS/A, le SNELAS / FC, l’UDEN et le SIENS, précise le document.

En revanche, il indique que les syndicats du moyen secondaire, le SAEMS et le CUSEMSS, ont pris acte des propositions annoncées par le gouvernement et ont décidé de rendre compte à leurs bases.

Le gouvernement représenté par les ministres de la Fonction Publique (Mariama Sarr), du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions (Samba Sy), des Finances et du Budget ( Abdoulaye Daouda Diallo), de l’Education nationale (Mamadou Talla), de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Artisanat et de l’Insertion (Dame Diop) a rencontré vendredi les syndicats d’enseignants les plus représentatifs.

Cette rencontre devait examiner les propositions relatives à l’amélioration de la rémunération des enseignants afin de corriger les iniquités, conformément aux conclusions issues de la réunion du 19 février 2022. Les partenaires sociaux ont assisté à la rencontre.

Le G7, coalition regroupant les principaux syndicats du secteur de l’enseignement au Sénégal observe une grève depuis plusieurs semaines.

Les syndicats grévistes réclament du gouvernement l’application du protocole d’accord signé par les deux parties en 2018, lequel porte principalement sur l’amélioration de la rémunération des enseignants, à travers le relèvement du montant de plusieurs indemnités (logement, d’enseignement ou de contrôle et d’encadrement).

Le G7, créé en 2019, regroupe le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (CUSEMS), le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (SAEMS), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS), l’Union démocratique des enseignants du Sénégal (UDEN), le Syndicats des inspectrices et inspecteurs de l’éducation (SIEN).

Rappelons que le Syndicat national des enseignants en langue arabe du Sénégal (SNELAS/FC et le SELS/A en font aussi partie.