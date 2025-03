Revue presse-Sénégal : Entre défis de gouvernance, opportunités économiques et enjeux sociétaux

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce mardi 18 Mars 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Macky Sall et la réforme judiciaire : Plusieurs journaux, notamment Point Actu, mettent en avant l’implication de l’ex président Macky Sall dans le secteur judiciaire, notamment sa relation avec les avocats. Cela soulève des questions sur l’indépendance de la justice et les réformes en cours.

Babacar Mbaye et ses ambitions politiques : L’Indépendant révèle que Babacar Mbaye décline ses ambitions, suscitant des spéculations sur les prochaines figures de la scène politique sénégalaise.

Le lobbying des barons en politique (Enquête) : L’influence des réseaux et des groupes de pression dans la gestion des affaires publiques continue d’être un sujet brûlant.

L’actualité politique du jour met en lumière les stratégies et repositionnements des figures publiques dans un contexte de réformes institutionnelles. L’engagement du président Macky Sall dans le domaine judiciaire suscite des interrogations sur la séparation des pouvoirs, tandis que la dynamique des ambitions politiques laisse entrevoir une recomposition du paysage politique sénégalais. La question du lobbying souligne la nécessité d’une transparence accrue dans la gestion des affaires publiques afin de préserver l’intérêt général.

Économie et Finances

Le fret aérien en expansion à l’AIBD : Selon L’Éveil, le trafic aérien en 2024 devrait connaître une croissance significative. Une opportunité pour l’économie sénégalaise, mais aussi un défi logistique.

Scandale financier dans le transport : Lii Quotidien rapporte une régulation des motos-taxis qui aurait permis de récolter plus de 2 milliards de FCFA via des pratiques douteuses, posant la question de la gouvernance des transports urbains.

Le dynamisme du fret aérien offre des perspectives intéressantes pour l’économie nationale, mais pose également des défis d’infrastructure et de régulation. Par ailleurs, les scandales financiers, notamment dans le secteur des transports, rappellent l’urgence d’une meilleure gouvernance pour garantir une utilisation efficace des fonds publics. L’amélioration du climat des affaires passe par une plus grande rigueur dans la gestion administrative et une lutte renforcée contre la corruption.

Société et Faits Divers

Santé publique et consommation de drogue : Le Soleil alerte sur les “volutes dangereuses”, faisant référence aux risques accrus liés à la consommation de substances illicites chez les jeunes.

Éducation et crise sociale : Subateel met en lumière les tensions dans le secteur éducatif, notamment à Saint-Gabriel de Thiès, où des élèves et enseignants dénoncent des conditions difficiles.

Les problématiques sociales abordées aujourd’hui soulignent des préoccupations majeures liées à la santé publique et à l’éducation. La consommation de drogues et ses effets néfastes nécessitent des politiques préventives et une sensibilisation accrue, notamment auprès des jeunes. De même, les tensions dans le secteur éducatif témoignent d’un besoin urgent de réformes structurelles pour garantir un cadre d’apprentissage optimal aux élèves et enseignants.

Sécurité et Environnement

Exploitation minière et dangers environnementaux : 24 Heures soulève la question de la protection de l’entreprise minière Eramet GCO face aux accusations de pollution.

L’ACT/TP en difficulté : Un rapport de l’Inspection Générale d’État (IGE) met en avant des irrégularités de gestion, avec un taux d’exécution budgétaire critiqué.

Les enjeux environnementaux restent une question centrale, notamment avec l’exploitation minière et les risques qu’elle représente pour les populations locales. La protection de l’environnement doit s’accompagner d’une régulation stricte et d’un suivi rigoureux des entreprises exploitantes. Par ailleurs, les difficultés budgétaires rencontrées par l’ACT/TP révèlent des lacunes dans la gestion des ressources publiques, nécessitant des mesures correctives pour garantir la viabilité des projets d’infrastructures.

Sports

Football et préparations aux compétitions internationales : Plusieurs journaux, comme Rewmi Sports et Le Dakarois, couvrent les entraînements de l’équipe nationale en vue des qualifications à la Coupe du Monde 2026.

Lamine Camara, un leader en devenir (Point Actu Sport) : Le jeune talent sénégalais continue de faire parler de lui et pourrait jouer un rôle clé dans les compétitions à venir.

Le secteur sportif est en pleine effervescence avec les préparations pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. L’émergence de jeunes talents, tels que Lamine Camara, démontre le potentiel du football sénégalais sur la scène internationale. Toutefois, pour capitaliser sur ces atouts, il est essentiel de renforcer les structures de formation et d’accompagnement des athlètes afin d’assurer leur progression et leur compétitivité à l’échelle mondiale.

Merci d'avoir suivi cette Revue de Presse avec nous