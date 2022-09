“Criminel, hypocrite” : Mathias revient à la charge et dézingue Paul Pogba

Alors qu’il est incarcéré depuis samedi dans le cadre de l’enquête pour extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime dans laquelle son frère Paul se pose en victime, Mathias Pogba a tout de même relancé l’affaire.

Dans une multitude de vidéos programmées à l’avance ainsi qu’une série de tweets, l’ainé réaffirme d’abord que Paul aurait eu recours au maraboutage envers Kylian Mbappé, notamment pour que Manchester United élimine le PSG lors de la remontada bis (0-2,1-3) en 2019.

Dans ces vidéos, atteignant facilement la demi-heure mises bout-à-bout, il décrit Paul comme un «?grand hypocrite, manipulateur, sournois, criminel?» et se met à dévoiler la face cachée de son entourage «?de criminels et de délinquants. Le problème est qu’il s’est servi de ces relations et de leurs noms pour se protéger dans la rue et pour faire affaire avec eux dans le but qu’ils fassent des choses pour lui et qu’ils fassent couler le sang pour lui.?» Enfin, Mathias révèle qu’un «?proche?» aurait été touché par une blessure par balle commise par un des «?bandits?» , un acte qui aurait eu comme but de faire comprendre à Paul que «?la vie de ses proches étaient en danger?».