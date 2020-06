Covid -19 – L’Institut Pasteur cité dans l’affaire des 66 cas importés du Sénégal et de la Côte d’Ivoire

L’Institut Pasteur est encore cité dans un scandale de faux négatifs. Il s’agit de 66 marins provenant du Sénégal et de la Côte d’Ivoire qui ont été testés postifs à la Covid-19 aux Seychelles, malgré une attestation prouvant leur négativité, renseigne Direct News.

Après environ dix neuf (19) semaines sans un cas de Covid -19, les Seychelles sont passés de zéro cas actif au 6 avril dernier à une vague d’infections au nouveau coronavirus par des cas importés du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. Soixante six (66) marins en provenance de Dakar et Abidjan ont été testés positifs après leur arrivée sur l’ïle de Mahé , malgré la présentation de certificats attestant leur négativité délivrés par les Instituts Pasteur.

C’est une personne qui présentait des signes suspects au contrôle sanitaire à bord qui a obligé les autorités à effectuer des tests sur tous les nouveaux arrivants.

Les autorités sanitaires des Seychelles comptent saisir l’OMS pour l’ouverture d’une enquête car selon le commissaire à la santé publique, « il y a ultérieurement des défaillances dans les méthodes de prélèvement des tests de l’Institut Pasteur au niveau de Dakar et Abidjan ».