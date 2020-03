Covid-19 : Le profil type des personnes les plus exposées

Le Sénégal a enregistré, à la date d’hier 25 mars 2020, 99 cas confirmés de Covid-19.

L’Observateur dresse un portrait type des personnes les plus exposées par le Coronavirus.

Sur les 99 cas, la tranche d’âge 40-60 ans est, d’après les informations du journal, la plus atteinte, avec 18 hommes et 15 femmes.

Le sexe ratio homme/femme est de 0,88. Elle est suivie par la tranche d’âge 16-39 ans (9 hommes et 18 femmes) et le sex-ratio homme-femme est de 0,42.

La tranche d’âge 0-15 ans (3 garçons et 6 filles) est la moins touchée par le Coronavirus.