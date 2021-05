Covid-19 de ce mardi 4 mai 2021 : Zéro décès, 28 cas positifs et 166 malades sous traitement

Ce mardi 4 mai 2021, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après: Sur 948 tests réalisés, 28 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 2,95 %.

Les cas positifs sont répartis comme suit : 3 cas contacts suivis par les services; aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d’entrée du pays et 25 cas issus de la transmission communautaire.

22 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 13 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Aucun décès n’a été enregistré, hier, dimanche 2 avril 2021. L’état de santé des autres patients est stable, selon le directeur de la Prévention.

À ce jour, il y a eu 40. 492 patients déclarés positifs dont 39. 214 guéris et 1.111 décédés 166 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives.

Le directeur de la prévention informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de la vaccination 416. 956 personnes ont été vaccinés à la date du lundi 3 mai 2020.