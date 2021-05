Barça : Joan Laporta et Koeman sur les traces de Sadio Mané

En cas d’un retour de Neymar dans la catalogne, Ronald Koeman envisage d’utiliser le crack Ansu Fati comme numéro 9 . Lionel Messi qui serait plus ouvert à une prolongation devrait rester au Barça. Antoine Griezmann aussi va rester au club. Le technicien Néerlandais a donc besoin d’un ailier droitier (Messi, Griezmann et Dembélé sont tous des gauchers) pour reprendre avec le 4-3-3 encré dans l’ADN Braugrana. Et pour cela, il demande Neymar en priorité. Si le Brésilien ne vient pas, Sadio Mané serait le plan B de Laporta et de Koeman.