Covid-19 : 36 personnes contaminées à Goudiry

La propagation du virus au Sénégal oriental inquiète. Le cas zéro, I Kane, a contaminé, pour l’instant, 36 personnes dont la majorité vient du village de Pété Niébé.

Malheureusement, le nombre flambe, à telle enseigne qu’il n’y a même plus de places pour loger les cas suspects, d’autant plus qu’il n’y a pas de réceptifs hôteliers au niveau du département de Goudiry.

Tambacounda étant distante de plus de 100 kilomètres, la situation est devenue, du coup, très compliquée. Aussi bien pour le personnel administratif que pour le personnel sanitaire. D’ailleurs, le journal L’As a appris qu’une réunion d’urgence est convoquée, aujourd’hui, par le ministre Diouf Sarr pour se pencher sur le cas de Goudiry qui est devenu plus que préoccupant.