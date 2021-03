Les cours en présentiel suspendus dans les universités pour une semaine

Le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé dimanche une suspension des enseignements universitaires se déroulant en présentiel, pendant une semaine, à partir du lundi 8 mars à 8 heures.

Les cours en présentiel reprendront lundi 15 mars à 8 heures, selon un communiqué du ministère.

La décision, qui concerne les universités publiques et privées, selon la même source, a été prise en vue de ‘’la sécurité’’ et de ‘’la préservation de l’intégrité’’ des étudiants, des enseignants et du personnel administratif des universités.

Les instituts supérieurs d’enseignement professionnel et les établissements privés d’enseignement supérieur sont également concernés par cette mesure.

Le ministère ‘’réitère son appel à la sérénité et à l’apaisement dans les espaces pédagogiques et sociaux’’.

Cette décision a été prise en raison des violentes manifestations survenues dans le pays depuis l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko, survenue mercredi 3 mars.

M. Sonko, député, candidat à l’élection présidentielle de 2019, est accusé de ‘’viols répétés’’ et de ‘’menaces de mort’’ portées sur lui par une employée d’un salon de beauté et de massage situé à Dakar.

Il est également poursuivi en justice ‘’trouble à l’ordre public’’ et ‘’participation à une manifestation non autorisée’’.

SG/ESF