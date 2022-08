Coupure d’eau à Ziguinchor: Récemment élus, les députés Guy Marius et Oulimata Sidibé montent au créneau

Les députés Guy Marius Sagna et Oulimata Sidibé de la coalition Yewwi Askan Wi et membre de l’opposition, récemment élus pour le compte du département de Ziguinchor, n’ont pas attendu leur installation officielle pour enfiler leurs écharpes d’avocats des ziguinchorois à l’hémicycle.

En effet, face à la souffrance des habitants de la capitale du sud du à une coupure d’eau qui a durée trois jours, les députés précités se sont rendu au service de la Sen’Eau pour s’enquérir de la cause de se manque. A la sortie de leur entretient à hui clos avec le responsable locale de l’entreprise, les futurs représentants du peuple se sont adressés à la presse pour dévoiler le contenu de leur discussion et les résultats obtenus.

Guy Marius Sagna qui s’est exprimé en français et Oulimata Sidibé qui a assuré la version wolof ont révélé que le responsable de l’entreprise leur a fait savoir que la coupure est du une panne d’une pièce et que ses services sont en œuvre pour un retour à la normale de la distribution d’eau. Ils signalent pour la même occasion que le responsable de l’entreprise en question leur aurait fait savoir qu’il a sollicité le soutien des camions citernes de l’Office des Forages Ruraux (OFOR ) pour alimenter les populations mais que ce dernier lui a notifié que tous ses camions sont en panne. Cherchant toujours à trouver une solution au problème, le chef local de la Sen’Eau aurait obtenu au près du service des Eaux et Forets un camion et 5 autres d’un privé. Il révèle de surcroit que 5 autres camions sont en provenance de Kaolack pour le besoins.

Cependant, les députés ont regretté le manque de précision sur le délai du retour à la normale de la situation avant d’exiger de la société Suez dont l’Etat du Sénégal a confié la gestion de l’eau de se débrouiller pour offrir en ce temps de canicule aux sénégalais et les ziguinchorois en particulier un service de qualité dans l’approvisionnement en Eau à l’image de la France qu’elle alimente correctement.