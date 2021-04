Coupe de la CAF : Le Jaraaf veut confirmer à Cotonou

Relancés dans la course à la qualification aux quarts de finale par ce succès qui vient après une défaite (0 – 2 face à l’ESS de Sousse, Tunisie) et un nul (1 – 1 contre le CSS de Tunis), les « Vert et blanc » veulent confirmer face aux Burkinabés et garder intactes leurs chances de poursuivre l’aventure.

Du fait de la suspension du stade du 4 août de Ouagadougou, le Salitas FC recevra le Jaraaf à Cotonou au Bénin. C’est-à-dire sur terrain neutre. Ce qui peut être un avantage pour les joueurs du technicien Cheikh Guèye qui avaient nettement dominé leurs vis-à-vis lors du match aller. S’ils évoluent sur leur valeur, Pape Youssou Paye et ses partenaires pourront revenir avec un « résultat » positif leur permettant d’envisager la suite des opérations avec optimisme.