Elle avait d’abord porté plainte auprès de la brigade de recherches de la gendarmerie, à Thiès. Elle a été entendue sur procès verbal. La gendarmerie avait fait un remarquable travail d’enquête et procédé à l’arrestation du mis en cause, Amadou Coly Gomis, le présumé violeur de Merry. Il est aussi son “géniteur.’ Après quelques jours d’arrestation, Amadou Coly Gomis, qui serait notable à Thiès, a été remis en liberté, sans aucune explication donnée à sa victime. Sinon, on lui a tout juste dit que “Amadou Coly Gomis est malade” et que, de ce fait, la justice a décidé de le remettre en liberté.

En son temps, Merry Gomis avait déclaré que le procureur de la République de Thiès, vers qui elle s’était dirigé, lui avait dit qu’il allait interjeter appel de cette décision du juge d’instruction. Mais, les années ont passé et rien n’a été fait. L’AJS, cette association qui promet d’accompagner les victimes était présente à ses cotés, au tout début. Ensuite, elle s’est arrêtée. Et aujourd’hui, personne dans cette antenne locale, ne se souvient du dossier “Amadou Coly Gomis.” Après plusieurs mois de silence, Merry Gomis avait contacté Kewoulo pour avoir un accompagnement. Mais, aussi une oreille attentive.

Après de longues enquêtes judiciaires pendant lesquelles tous les protagonistes avaient été interrogés, Kewoulo a accepté d’accorder une interview, à visage flouté, à Merry Gomis. Puis, en compagnie de Kewoulo, la judiciarisation du dossier a été entamée. La section de Recherches qui a hérité du dossier a directement fait savoir que les faits concernant Merry Gomis sont frappés de l’impunité qu’offre la prescription; parce que cela fait plus de 10 ans. Qu’à cela ne tienne, Merry connait d’autres victimes pour qui la prescription ne peut être invoquée. Sa petite soeur, âgée de 14 ans, a, elle aussi, été victime de ces mêmes faits.

Avant de faire connaissance de la situation de sa soeur, Merry avait alerté toute la grande famille à Thiès, sur le viol qu’elle a subi. Et a déclaré avoir appris que des soeurs de son père, des employés de sa maison et des stagiaires de son hôtel, des gamines avaient été violées en de nombreuses reprises par ce même mis en cause. Et cela, toute la famille le savait sans que personne ne dise rien. Des années plus tard, c’est lorsque l’actuelle épouse de son père a appris que son mari avait abusé de leur fille âgée de 14 ans qu’elle a accepté de prendre en considération les alertes de Merry. Elle a quitté le domicile conjugal, divorcé et avait promis de dénoncer son mari. Voila, maintenant que Merry Gomis lui a offert une opportunité de mettre à l’abri d’autres filles, Maty a refusé de déposer plainte.

Convoquée par la Section de recherches de Dakar, qui voulait utiliser le cas de la gamine de 14 ans pour régler le dossier Amadou Coly Gomis, Maty s’est opposée à l’audition de sa fille et n’a jamais voulu venir répondre aux gendarmes. Elle n’a jamais été inquiétée malgré le fait qu’elle aurait pu être poursuivie pour “non dénonciation de crime” et “entrave à l’action de la justice.” Face à cette situation, à ces blocages et alors que le pays semble déterminé à combattre les violences faites aux femmes, Merry Gomis a décidé de briser le silence. De témoigner à visage découvert. Pour que soit brisé le tabou familial et que les filles, les enfants, cessent d’être violées par ceux-là qui sont censés les protéger.