Coronavirus : Quid des émigrés qui ont rallié Louga par voie terrestre ?

Peur sur Louga. Des émigrés en provenance d’Italie, pays d’Europe le plus touché par le Coronavirus avec plus de 1000 morts, ont rallié la capitale du Ndiambour par voie terrestre. Selon L’Observateur, des Lougatois interrogés craignent pour leur santé.

Un habitant renseigne qu’un émigré venant d’Italie par voie terrestre se pavane librement dans la ville sans aller se faire consulter à l’hôpital. Cet émigré est en contact permanent avec sa famille et son proche entourage.

Un autre Lougatois est partagé entre inquiétude et peur. Car, à Louga, déplore-t-il, les gens n’ont pas la culture de la dénonciation. Il confirme que des parents émigrés sont revenus d’Italie en empruntant la route au vu et au su de tout le monde.

Selon une autorité de la ville, ils ne peuvent pas interdire à ces émigrés de rentrer au bercail. À moins qu’ils reçoivent d’ordre des autorités. Ce qui n’est pas le cas, pour le moment.