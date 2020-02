Coronavirus: « le monde fait face à un manque chronique d’équipements de protection individuelle » (OMS)

Le bilan s’alourdit de jour en jour. Des mesures de plus en plus draconiennes sont prises pour faire face à l’épidémie de pneumonie virale qui a déjà causé à ce jour, 636 morts en Chine, dont un des premiers médecins à avoir sonné l’alerte quant aux dangers du nouveau coronavirus.

« Le monde fait face à un manque chronique d’équipements de protection individuelle », déclare le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur Fiagaro. Il ajoute qu’il va parler à des responsables de la chaîne d’approvisionnement pour tenter de résoudre les «goulots d’étranglement» dans la production.

L’OMS a déjà annoncé cette semaine qu’elle allait envoyer des masques, des gants, des vêtements de protection, des appareils respiratoires ou encore des kits pour dépister le virus aux pays qui demandent de l’aide. Le Directeur général de l’Organisation, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, annonce sur le site officiel de l’OMS qu’ : « Il est essentiel de tirer parti des potentialités de la science afin d’endiguer cette flambée épidémique. Il y a des questions auxquelles nous devons répondre et des outils que nous devons développer aussi rapidement que possible. L’OMS joue un rôle de coordination important en rassemblant la communauté scientifique afin de déterminer les priorités de la recherche et d’accélérer les progrès. »

Un forum se tiendra à Genève les 11 et 12 février, en collaboration avec le GloPID-R (un réseau mondial pour la recherche et la collaboration dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence causées par des maladies infectieuses).