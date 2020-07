En échangeant avec un ami anesthésiste il y a quelques jours dur est de voir que les médecins sont laissés seuls avec ce virus macabre qui continue faire sa sale besogne c’est à dire tuer.

En effet l’ayant appelé pour prendre des nouvelles d’un patient grave dont la famille était sans nouvelle il me répondit d’abord que le dit patient était intubé et sans espoir avant de me rappeler pour me dire qu’il est décédé depuis deux jours et de préparer la famille à venir récupérer le corps. Ces médecins-là sont débordés et pendant ce temps des gens à longueur de journée continuent à nier l’évidence sur la réalité du virus et à ses effets dévastateurs sur les personnes dits vulnérables. Combien de décès devrons-nous avoir avant que les autorités reviennent sur cette décision saugrenue de « laisser circuler le virus ».

Quand vous voulez faire une politique il faut que ça soit à la hauteur de nos moyens. Lia première mesure barrière est de disposer d’eau suffisante et de savon. Dans un pays où il y a une pénurie d’eau chronique laisser le virus circuler équivaudrait à condamner une bonne frange de la population. Libre circulation de des biens et des personnes, ouverture des marchés et j’en passe, autant de mesures pour permettre à la contamination de faire son chemin… Le virus a de beaux jours devant nous les amis! Le relâchement est total prétextant qu’on a atteint le pic, quel pic s’il vous plaît et sur quels critères.

Même la partie chinoise de l’autoroute à péage a repris sa sale besogne dans un pays luttant et plongé de plein fouet dans cette lutte contre le virus en faisant payer les ambulances qui transportent des malades à évacuer. Dans quel pays sommes-nous ???? Le Brésil a dépassé le million de cas et notre pays le Sénégal va de façon sûre dans ce gouffre. Nous l’avions dit prévenir vaut mieux que guérir c’est triste de le dire mais la bataille contre le Coronavirus est perdu d’avance. Chaque jour avec son lot de cas et de décès. Quand les gens ont perdu tout espoir, il revienne vers le Tout Puissant !!! Que Dieu nous vienne en aide !!!

Dr Magatte Ndaw

Médecin