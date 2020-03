Coronavirus : comme si Aristote parlait au Monde d’Aujourd’hui ?

La première boutade d’Aristote dont l’onde de choc à traversé les siècles et les peuples est arrivée jusqu’à nos pieds avec le séisme du Covid-19, est celle-ci « les tremblements de terre et les catastrophes et désastres naturels constituent un Avertissement… ». Aristote ne va pas jusqu’à dire l’Auteur de l’avertissement mais nous savons tous que la réponse à son dilemme devant l’échec de la Raison à expliquer toute la Nature il était convaincu de la Présence de cette Main invisible.

Avant la venue du Covid-19 le Monde avait atteint un niveau de richesse insoupçonné, mais une richesse essentiellement fondée sur un système d’accumulation inique, fait d’extorsion, d’exploitation de l’homme par l’homme, de corruption organisée, de spéculation avec une mauvaise répartition de celle-ci entre pays et au sein d’un même pays, entre couches sociales. Les connaissances scientifiques et les progrès scientifiques avaient fini par remodeler le Monde en un village planétaire et sa reproduction virtuelle faisait nourrir des rêves surréalistes à certains, pendant que d’autres sombraient dans la misère et la déchéance humaine.

Hélas Covid-19, un petit être invisible est arrivé pour défier l’espèce humaine dans ses connaissances (scientifiques et mystiques) dans ses prétentions de maître incontesté sur terre dans un Monde où l’Homme avait fini de dompter et de transformer la Nature par ses exploits scientifiques , les progrès Technologiques et leurs différents livrables. Le coronavirus comme un avertissement, a choisi de frapper l’Homme, dans un pays qui avait fini de devenir le laboratoire d’évaluation du dynamisme, des talents et performances de l’homo-faber, paradoxalement pendant que celui-ci était au summum de ses certitudes sur la maîtrise de son destin, sur la plénitude de ses pouvoirs, sur l’irréversibilité de ses savoirs et avoirs. Le Covid-19 a réussi à faire douter de la pertinence de tout cela avec sa résilience, son ubiquité, son défi de la propagation à tous les pays de la planète mais surtout son acharnement impitoyable contre les pays dit développés. Ceci appelle de tous une introspection, à plus d’humilité mais surtout à une redéfinition du Développement.

La deuxième idée d’Aristote à méditer est relative aux biens, à la fortune qui nous fait courir et qui selon lui ne saurait être une richesse, une fortune en tant que telle si celle-ci n’était utilisée à transformer notre Monde, à solutionner des problèmes. Le riche n’est donc pas celui qui a des milliards de CFA, d’Euros ou de Dollars qui dorment dans un compte ; une telle fortune n’est que chiffres ou papier; sa véritable fortune n’est appréciable que par l’envergure de ses actions humanitaires ou de ses investissements. Avec les cargos d’équipements du richissime chinois Jaques Ma, destinés à des pays Africains et Européens, surtout avec le déficit de respirateurs dans le Monde, il vient de démontrer que s’il ya un seul riche au Monde c’est bien lui. En définitive le riche c’est bien celui la qui s’immortalise par sa fortune à travers l’Action, à l’opposé celui qui se délecte de sa fortune sans action, n’est qu’un précaire Trésorier.

La troisième idée d’Aristote pertinente dans ce contexte de coronavirus est sa perception de la liberté qu’elle lie à la discipline, à l’auto-discipline « Freedom is obedience to self formulated rules » Aujourd’hui Covid-19 comme pour confirmer Aristote, a suspendu toutes les libertés dans la plus part des pays à travers des Etats d’urgence et couvre-feux et la seule condition aujourd’hui pour recouvrer cette liberté qu’il a confisquée reste une discipline stricte et soutenue, individuelle comme collective, consistant à l’observation stricte des règles de conduite édictées.

En conclusion souhaitons vivement Covid-19 soit seulement un avertissement et qu’il quitte le Sénégal, mais surtout la planète Terre le plus tôt possible car personne n’est épargné tant qu’il reste quelque part dans le Monde un Covid-19 et que son passage puisse jeter les bases d’une solidarité mondiale plus accrue. Après le malheur l’espoir est toujours permis comme l’insinue d’ailleurs Aristote : « Evil brings men together » C’est dans l’épreuve (mal) que les hommes scellent l’unité.Walmaakh Ndiaye