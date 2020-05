Coronavirus : aubaine miracle du nouvel ordre mondial pour le « moutonnnage» des malades et des humains ?

Le Coronavirus (Covid-19) est une « maladie simple, composée ou composite » selon le point de vue de chacun : «comploteur», «complotiste», «expert» ou «simple individu».

Son origine est et sera, dans les démocraties bouillonnantes à contestations légitimes et bien fondées, l`objet de vives polémiques et de débats utiles et nécessaires pour la survie de l`espèce humaine, particulièrement pour les plus vulnérables et les marginalisées de la société comme les personnes âgées dans les centres (dont le système s`occuperait mal) et les individus lourdement handicapés.

Au moment où les uns cherchent à trouver des solutions simples et accessibles à toute l`humanité pour conjurer la pandémie mondiale du Covid-19, de «très talentueux chercheurs» ont vite trouvé un remède miracle et paresseux : le « moutonnnage» des malades et des humains du nouvel ordre mondial.

Il s`agit en fait de se servir d`une « science sans conscience » pour faire de la surveillance de masse sur une maladie qui est curieusement devenue « la seule cause de mortalité dans les hôpitaux et qui serait de très loin celle qui ferait plus de victimes » lorsqu`on la compare par exemple aux maladies diarrhéiques qui feraient plus de 2 400 000 de morts, à la tuberculose pour plus de 1 300 000 décès, et au paludisme qui engendre plus de 600 000 morts par année surtout dans les pays du tiers monde. Bizarre non ?

Pour parler en mots simples, il est question d`appliquer un fichage des individus (profilage) sans avoir le courage d`assumer faire déjà du profilage racial, social, religieux et politique sur des minorités visibles et des étrangers coupables d`avoir une certaine couleur de peau ou une certaine origine.

Dans des pays occidentaux surtout au niveau de leurs banlieues, ce profilage a déjà fait beaucoup trop de victimes notamment au niveau des autochtones, des noirs, des arabes, des minorités visibles et des étrangers sans que justice soit rendue alors que justice doit être rendue.

Nous ne comprenons donc pas cette obstination pour le fichage des malades et des humains.

Cette obstination ne cache-t-elle pas une tentative de légitimation d`un projet obscure à des visées inhumaines, géopolitiques et de nettoyage social de ce que le système traite comme des « déchets humains » ?

Libasse COLY

Ancien Candidat au PhD en Statistique.

Montréal, Québec, Canada.