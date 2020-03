Coronavirus au Sénégal : Diouf Sarr annonce 9 nouveaux cas positifs

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a publié, ce vendredi, les résultats virologiques de l’Institut Pasteur de Dakar. Sur 56 test réalisés, 9 sont revenus positifs. Il s’agit de 4 autres importés et 5 cas contacts. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, il y a 42 cas sous traitements.



Par ailleurs, dès la semaine prochaine, l’Institut de recherche en santé, de surveillance Épidémiologique et de formations (Iressef) va rejoindre le dispositif de tests du coronavirus. Car, seul l’Institut Pasteur de Dakar était chargé de procéder à ces analyses. L’Iressef s’est engagé aux côtés de l’État dans la lutte contre le coronavirus. Ce qui nous permettra d’avoir un rayon d’intervention plus large, selon le ministre de Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.