Coronavirus au Sénégal : 1 décès avec 15 nouveaux cas positifs

Après la mort de l’ancien président de l’Olympique de Marseille (Om), Pape Diouf, hier, mardi 31 dernier due à la maladie Covid-19, le Sénégal a encore enregistré nouveaux cas positifs. C’est ce qui ressort de la situation du coronavirus de ce 1er avril 2020.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré que selon les résultats des examens virologiques liés au coronavirus sur 195 tests effectués 13 sont revenus positifs. Il s’agit d’un cas importé et de 12 cas contacts suivis par les services du ministère. 5 patients hospitalisés ont été contrôles négatifs et sont donc déclarés guéris. Le Directeur de cabinet dudit ministère et non moins porte-parole, Aloyse Waly Diouf, l’état santé des patients hospitalisés est stable.



Le Sénégal, à ce jour, 190 cas déclarés positifs dont 45 guéris et encore 145 sous traitement.

Dans communiqué numéro 31 rendu public, le ministère de la Santé et de l’Action renouvelle à la population son appel strict des mesures de prévention individuelle et collective.