Coronavirus : 2 nouveaux cas testés positifs

Deux nouvelles personnes ont été testées positives, ce jeudi 19 mars 2020, sur un effectif de 22 cas suspects. Les résultats des tests de l’Institut Pasteur de Dakar ont été communiqués par le ministre de la Santé. Il s’agit de deux cas importés.



A noter, par ailleurs, que 3 patients hospitalisés sont guéris, il s’agit du bébé de 2 ans (fils du modou modou), qui était testé positif le 14 février et de l’homme âgé de 80 ans et de sa femme. La sortie de ces patients guéris aura lieu dans les plus brefs délais.

Le ministère de la Santé exhorte les citoyens à observer strictement les mesures prises, dont l’interdictions des rassemblements tels que les cérémonies entre autres.