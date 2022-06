Cordonnerie, maroquinerie : Ngaye Mékhé, le royaume du made in Sénégal

C’est le royaume du made in Sénégal, la capitale incontestable de l’artisanat au Sénégal: Ngaye Mékhé. Petite bourgade de 30.000 habitants coincée entre Thiès et Saint-Louis, Ngaye Mékhé doit sa popularité à son artisanat qui porte à lui seul le secteur de la cordonnerie et maroquinerie au Sénégal. Plongée au royaume de l’artisanat avec cet épisode de “Kaay Job”.

Et pourtant, malgré leur magnifique création, d’autres sénégalais préfèrent aller acheter à l’étranger. La question lancinante qu’on se pose est pourquoi laisser ces Chef d’œuvres pour aller voir ailleurs? manque de professionnalisme?, ou bien faute de qualité?

De toute les façons, pour valoriser le “made in Sénégal”, ces artisans comptent l’aide de tout le monde, et plus particulièrement de celui de l’État. Non seulement l’Etat doit octroyer des financements, mais aussi acheter les oeuvres des artisans pour leur permettre de s’épanouir.