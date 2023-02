Contribution : Tournée économique du président Macky Sall dans la capitale du Pakao, pourquoi le secteur agricole ne bouge pas à Sédhiou ?( Par EL Hadji Omar MASSALY )

Le 26 février 2023, Macky Sall, qui fait sa dernière tournée économique avant de quitter le pouvoir en 2024, puisque, selon l’article 27 de la Constitution, « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs », est attendu dans la capitale du Pakao. Après une défaite cuisante lors des dernières élections législatives de 2022, fruit de la mobilisation de la jeunesse harassée par une politique territoriale structurellement désaxée, qui n’a pas su transformer l’économie de la région, Macky vient pour élargir la liste des promesses qui, à coup sûr, ne seront pas tenues. Pourquoi ? Parce qu’il quitte le pouvoir dans 11 mois.

En dépit de cette quasi-certitude, j’ai, en tant que jeune de la commune de Sédhiou, en retrait de la scène politique depuis des années, une question précise à poser au président de la République : pourquoi le secteur agricole ne bouge pas à Sédhiou ? Cette question me taraude, après mes différentes lectures de certains rapports sur Sédhiou et aiguillonne mon instinct d’homme d’action et de pensée. Je pose cette question lancinante et légitime pour démocratiser la parole, réorienter les termes du débat et refuser qu’il soit sclérosé entre les leaders de l’APR qui dictent les éléments de langage à tenir. Les discours dithyrambiques sont connus : « Macky a tout fait à Sédhiou », persiste l’établissement.

Mais dans une région, où le bouillonnement intellectuel est à son acmé, avec plus de quinze écrivains recensés, ne pas poser le vrai débat serait de valider, contre son grès, l’armada communicationnelle d’un pouvoir qui veut, à tout prix, reconquérir les cœurs des Sédhiois, notamment les jeunes, qui ont prouvé qu’ils sont capables de dire « NON » quand ils refusent. Démocratisons la parole et permettons à cette jeunesse qui miaule sa détresse face à une politique clanique qui n’a aucun effet, si ce n’est une logique de personne, de transmettre son message au président M.S. Allons au-delà des personnes et posons les vrais débats économiques avec, en premier plan, une jeunesse libre qui s’adresse au président en des termes objectifs.

Je rappelle, pour ceux qui n’accordent pas du crédit aux jeunes, si ce n’est les utiliser à des fins personnelles, que Sédhiou est caractérisée par sa jeunesse. L’examen du graphique de l’ARD révèle qu’en 2018, 47,1% des habitants de la région ont moins de 15 ans, 58 % ont moins de 20 ans alors que seulement 3,0% ont 65 ans et plus. Nous avons une région dont la population est caractérisée par sa jeunesse. Les jeunes doivent prendre les devants avec une conviction forte, une endurance indomptable, un courage inouï, une détermination à toute épreuve et refuser toute forme de chantage…

Justement, cette jeunesse fait face à un problème existentiel qui exige des solutions idoines : le manque d’emploi. Or, nous avons une population qui augmente rapidement. En 2025, la population de Sédhiou, qui est à plus de 468 098 habitants, atteindra 679 840. Cette augmentation a des répercussions sur l’ensemble des secteurs d’activités de la région. Avec 65,7% de taux de pauvreté en 2021 (en tête des régions les plus pauvres du Sénégal), Sédhiou a vivement besoin de programmes agricoles pertinents, cohérents et efficaces pour créer de l’emploi.

En effet, 63% des activités économiques à Sédhiou, c’est l’agriculture. Mais pourquoi, diantre, avec tous les services techniques et intervenants dans ce secteur dans la région, les choses ne bougent pas ? J’ai recensé, au moins, les services techniques et autres intervenants dont l’objectif, en général, est de booster le secteur de l’agriculture. Faisons l’inventaire :

La Direction Régionale du Développement Rural (DRDR) pour la région

Trois Services Départementaux du Développement Rural (SDDR)

L’Agence National du Conseil Agricole et Rural (ANCAR)

Programme d’Appui au Programme National d’Investissement dans l’Agriculture au Sénégal (PAPSEN)

Projet Pôle de développement de la Casamance (PPDC)

L’USAID / NAATAL MBAY

Projet d’Appui à la Promotion de l’Emploi des Jeunes et des Femmes (PAPEJF)

Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC)

Projet Agropole Sud

Programme Agricole Italie Sénégal (PAIS)

Le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE-CV)

L’Agence Nationale d’Insertion et de Développement Agricole (ANIDA)

La Société de Développement Agricole et Industriel (SODAGRI)

Figurez-vous, nous comptons, avec les trois Services Départementaux du Développement Rural (SDDR) associés, 15 structures qui ont, évidemment, des budgets, des personnels, une capacité technique et tous les éléments nécessaires pour rendre le secteur de l’agriculture dynamique, capable de transformer notre économie et créer un emploi massif. En dépit des discours flatteurs sur quelques réalisations sur le plan infrastructurel, Sédhiou n’a pas réalisé de progrès dans la transformation économique au cours de ces dernières années pour créer les emplois indispensables et réduire sensiblement la pauvreté.

Or, le secteur de l’agriculture, qui demeure le colosse et le poumon de l’économie de la région, offre une belle perspective. C’est l’économiste tchadien, Dr Ngueto Tiraïna YAMBAYE, qui notait, dans un de ses articles, que « 82% des pauvres en Afrique vivent dans les zones rurales, et souvent dans celles dotées d’un meilleur potentiel agroécologique. Ils tirent essentiellement leurs moyens de subsistance de l’exploitation agricole, ou les microentreprises non salariées constituent la principale source d’emploi et de revenu non agricoles ».

Nous avons, à Sédhiou, de grands atouts dans le secteur de l’agriculture : une bonne pluviométrie, un climat favorable aux activités agro-sylvo-pastorales, des conditions écologiques propices, etc. Sédhiou, c’est 208 050 hectares de terres cultivables avec 20.000 hectares de terres de plateau rizicultivables et 71 vallées d’une superficie de 36 000 hectares, aptes à la riziculture. Mais, quel est le problème, Monsieur le président ?

Sans avoir la prétention de donner des conseils, mais je crois, compte tenu de mes observations des dynamiques du dedans et du dehors, que Sédhiou a besoin de leaders capables de partir d’un cadre large, avec une démarche globale, pour élaborer et mettre en œuvre une politique de développement territorial impulsée par un leadership local et régional serviteur, détaché de tout calcul politicien. Il faut qu’à Sédhiou les leaders politiques sortent de la logique d’autoglorification, mettant en avant les acquis symboliques qui n’ont jamais réglé les questions de fonds de notre région.

François Perroux l’a noté dans une belle formule : « le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rende apte à faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel global ». Il faut donc traiter les problèmes de manière interdépendante. Et pour traiter les problèmes de manière interdépendante, il faut avoir un spectre large. Il faut croire à l’intelligence collective. Car, c’est dans la mise à contribution des intelligencesque nous pouvons changer la donne. Dans cette dynamique d’un développement inclusif et durable, les jeunes ne doivent plus être des boucliers, mais une force de proposition. Une alternative.