Les conquêtes et batailles électorales d’hier à nos jours

L’urgence d’un large front patriotique et républicaine pour la consolidation de l’état de droit et du respect de nos institutions. L’histoire politique au Sénégal, certes est jalonnée, de situations de violences séquentielles, suivies de morts d’hommes le plus souvent à des moments surtout liés à des contestations de résultats proclamés, mais était surtout encadrée, dans les limites ,d’un état républicain, qui a su résister aux soubresauts des dérives, grâce, au socle de nos institutions reconnues, par les protagonistes en compétitions, La stabilité du pays, et la cohésion nationale, s’imposaient comme des “murs” infranchissables.

Mis à part, la grève de 1968,et les événements de 1988,et 1992,.la situation du pays pendant, les époques électorales, marquées par les incohérences du code électorale ou de la polémique liée au contentieux électoral ,était quasiment calme sur toute l’étendue du territoire. C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit, que la classe politique de l opposition de l’époque ,dans un élan de sursaut patriotique, à pesé en 1989,pour éviter une deuxième année blanche, qui se dessinait sous nos yeux, alors que le gouvernement, que nous combattions était impuissant, face, à l’engagement des syndicats.

Les événements regrettables de notre crise diplomatique avec la Mauritanie, constituaient, une occasion pou feu Amath Dansohko (paix et sa lut à son âme),de lancer le fameux appel à un large rassemblement, qui a vu s’installer le gouvernement de la majorité présidentielle du Président Abdou Diouf en 1993. Ce bref aperçu de notre histoire politique, est une boussole, pour mieux analyser les faits saillants d’aujourd’hui, qui rythment notre jeu politique .Quelle est la stratégie de notre opposition actuelle ? Quels sont les procédés du pilotage de sa ligne d’action ? Quel est le programme alternatif proposé, et débattu, qui constitue l’élément central constitutif, de la conquête démocratique du pouvoir ?

Quelle est l’idéologie centrale de son orientation politique ou à défaut la référence historique, d’appui? Face à ces interrogations, ayons le courage de constater, que le réponse est négative. Son seul objectif, c’est le départ, du Président Macky Sall qui ouvrirait le “paradis “à tous les sénégalais, qui seront alors riches, avec des emplois pour tous les jeunes. Des hôpitaux dans tous les villages…. Voilà le système virtuel chimérique, de proposition, comme programme alternatif.

Pour y arriver, il faut utiliser un discours populiste, s’appuyer sur la conscientisation des couches juvéniles, et adolescentes fragiles ,dont la posture psychologique, demeure la défiance à l’autorité ( les psychologues de l’enfance ne me démentiront pas). quelle soit parentale, spirituelle, ou temporelle. Par la manipulation ,la désinformation ,les insultés et injures .

L’heure est venue au retour à l’orthodoxie républicaine et démocratique de la conquête du pouvoir .Les enjeux ,la complexité de l’environnement géopolitique mondiale et les réelles menaces qui pèsent sur les pays du sahel et sur notre pays eu égard aux perspectives économiques, bien connues imposent à toute la classe politique, à tous les hommes et femmes, aux intellectuels, et aux leaders d’opinion, soucieux du développement de notre pays et épris de justice et de sens patriotique ,par éthique et surtout par responsabilité,à créer les conditions objectives d’un dialogue fécond,,pour préserver notre stabilité nationale,et barrer la route aux ennemis de la République et aux fossoyeurs de notre marche irréversible vers l émergence, en prenant en compte la pleine mesure de notre diversité et de nos contradictions pour un Sénégal de paix ,d’unité et dans le respect scrupuleux de noos institutions et des décisions rendues.

Notre combat politique, ,quelque soit l’enjeu de la conquête du pouvoir, doit avoir comme objectifs, en amont comme en aval, la préservation de notre unité nationale et notre intégrité.