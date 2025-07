Conflit dans l’Est de la RDC : nouvelle phase des négociations en cours à Doha

Les négociations entre le gouvernement congolais et l’AFC/M23 se poursuivent à Doha, au Qatar, en présence des ministres de l’Intérieur du Rwanda et de la République démocratique du Congo, selon des informations confirmées par RFI.

Le ministre rwandais Vincent Biruta participe aux discussions en tant qu’observateur, tout comme les garants de l’accord de Washington – les États-Unis, la Commission de l’Union africaine et le Togo – également conviés par le médiateur qatari. Le mouvement politico-militaire AFC/M23 est représenté par son secrétaire exécutif, Benjamin Mbonimpa.

Côté congolais, la présence du ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, marque une première dans le cadre du processus de Doha. Sa venue répond à la volonté exprimée par les États-Unis, dès fin juin, d’impliquer au plus haut niveau les parties prenantes dans cette phase jugée sensible du dialogue.

Ces discussions, distinctes du processus de Washington qui encadre les relations entre Kinshasa et Kigali, visent à traiter les racines profondes du conflit dans l’est de la RDC et à rapprocher les positions. Le projet d’accord de paix proposé par Doha en mai a été modifié à plusieurs reprises, et les médiateurs espèrent aboutir à un texte définitif dans les prochains jours.

Le processus reste suspendu à la volonté politique des parties de respecter les engagements pris, notamment en matière de désarmement et de démobilisation des groupes armés.