Condoléances : Une importante délégation dépêchée par Me Abdoulaye Wade chez le Président O. Tanor Dieng à Dakar

Après avoir présenté dans une lettre ses regrets suite au décès du Secrétaire général (Sg) du parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng, l’ancien Président Me Abdoulaye Wade a instruit son parti, le Pds (Parti démocratique sénégalais ) de se rendre auprès de la famille éplorée. Une forte délégation, avec à sa tête son frère Doudou Wade, a été ce vendredi 19 Juillet 2019 chez la famille du défunt président du Haut Conseil des Collectivités territoriales (Hcct) à Dakar.

Conduite par Assane Ba, désigné par le frère Secrétaire Général National, par le Président Doudou Wade, ainsi que par le Maire de Rufisque, Daouda Niang, la forte délégation était constituée de toutes les composantes du parti dont l’honorable Wore Sarr, Présidente des femmes, d’honorables députés, des anciens du parti et des cadres entre autres.

Le Président Doudou Wade y a exprimé fidèlement le message du frère Sgn (Secrétaire général national) devant Madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye désignée par la famille du défunt comme leur porte parole, devant les membres du bureau politique du Parti Socialiste et surtout devant la famille. Il a réitéré les témoignages que Me Wade et Karim Wade avaient rendus public dès les premières heures du deuil et lui a rendu un hommage appuyé. Il a également insisté sur la nécessité pour les sénégalais de comprendre que le parti socialiste, tout comme le Pds, sont des patrimoines communs à préserver pour la bonne marche de notre démocratie.

Très émue, Aminata Mbengue Ndiaye a, à son tour, exprimé ses vifs remerciements ainsi que ceux de la famille à l’endroit du Pds et de son dirigeant pour leur compassion et leur solidarité lors de la disparition du 1er Secrétaire Général du Parti Socialiste. Elle n’a pas manqué non plus de rappeler les liens séculaires unissant sa famille et celle de feu Mor Tola Wade, père du Président Abdoulaye Wade, a-t-on appris via un communiqué.