«Complot» avec Makhtar Cissé : Imam Youssoupha Sarr dément Oumar Faye

Le président de la fédération des associations des consommateurs, Imam Youssoupha Sarr, n’a pas tardé à réagir face aux accusations du leader de « Leeral Askanwi », Oumar Faye qui, dans une vidéo publiée dans des réseaux sociaux, a soutenu que le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Mouhamadou Makhtar Cissé, a mis en place «un plan pour que Momar Ndao, président de l’Ascosen (Association des consommateurs du Sénégal) et Imam Youssoupha Sarr, président de la fédération des associations des consommateurs, mobilisent, d’ici mardi, près de 500 personnes au niveau du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar afin de tromper les populations et l’opinion nationale en soutenant que tous les Sénégalais sont d’accord sur la hausse du prix de l’électricité».

Dans une déclaration parvenue à Seneweb, Imam Sarr, à son tour, soutient que Oumar Faye n’a relaté que des «contre vérités». Parce que, dit-il, «Momar Ndao, avec qui il fait allusion, ne fait même pas partie de sa fédération qui regroupe une dizaine d’associations de consommateurs au Sénégal et il n’y a pas eu de contact entre le ministre Mouhamadou Makhtar Cissé et lui depuis l’annonce de la hausse du prix de l’électricité jusqu’à ce jour».

«Ce que monsieur Oumar Faye a dit est contraire à la vérité. C’est une pure invention. Et je peux dire, au nom d’Allah, que ce qu’il a dit est faux. Parce que, je n’ai pas eu de contact, ni physiquement ni par télécommunication ni par personnes interposées avec ce ministre dont il parle. Je n’ai jamais échangé avec lui sur la hausse du prix de l’électricité», a-t-il déclaré au bout du fil.

En effet, pour le président de la fédération des associations des consommateurs, il s’agit, de «problèmes politiques, et autres, qui ne le concernent pas et que l’activiste veut régler à tout prix avec ses détracteurs».