Comité Adama. Pari réussi contre les violences policières, malgré les interdictions

Collusion entre les services secrets, la justice et la police des blancs dans le Dossier X Dembo Diatta, l`étudiant noir au Québec au Canada : cachot de magouilles, de triches, de néonazisme, de combines, de manipulations, et de banditisme d`états voyous !** Le Canada, ses barbouzes et le néo-nazisme politico-polico-judiciaire services secrets !* ON FAIT LE PROCÈS TOP SECRET ENTRE NOUS. QUE CHACUN PORTE SA CAGOULE AVANT QU'ON COMMENCE ! C'EST LA JUSTICE PARALLÉLE ANOMIQUE. LE PEUPLE PASSIF N'Y POURRA RIEN. LES JUSTIFICATIFS A DORMIR DEBOUT LUI SERONT SERVIS POUR NE PAS AIDER LA CAUSE DE LA JUSTICE ET AIDER LA CAUSE DE LA JUSTICE PARALLÉLE. BIENVENUE A LA JUSTICE PARALLÉLE ANOMIQUE AUX PROCÈS SECRETS !* Lorsque des services de renseignements racistes, comploteurs, magouilleurs, menteurs et manipulateurs souffrent avec évidence de problèmes d'éthique, de morale et d'intégrité, la vigilance dans les établissements d'enseignement et partout ailleurs est de mise : procès top secret, néonazisme, banditisme et criminalité d'états voyous. *** A force de sévir à tort dans la bêtise, le banditisme et la criminalité, un état devient voyou, perd du crédit et finit par faire de ses propres citoyens ses ennemies.** Triste !! UN OFFICIER OU SOUS-OFFICIER COMPLOTEUR (ET AFFAIRISTE) CONTRE UN OPPOSANT OU UNE PERSONNE QUELCONQUE N'EST PAS DIGNE DE PORTER LA TENUE A FORTIORI DE COMMANDER UNE SECTION, UNE UNITÉ, UN BATAILLON OU DES TROUPES. UNE TELLE PERSONNE EST UN BANDIT ET UN CRIMINEL EN PUISSANCE** Le banditisme, la criminalité, le néonazisme et les magouilles judicaires d'états voyous estampillés ''confidentiels'', ''procès top secrets'', ''sécurité nationale'', ''secret défense'', ''maladie mentale'' dans la très très très grande démocratie des ''droits de l'homme''.** Un procès secrêt, c'est tout simplement du banditisme et de la magouille judiciaires. ** Dembo Diatta face à l`acharnement des barbouzes canadiens à l`éliminer et le détruire pour une victoire sans gloire fait de néo-nazisme et de banditisme d`états voyous. * NoirEs sous surveillance : Esclavage, répression et violence d'État au Canada******** Ce que les petits gens sans élégance et sans valeurs ont fait pendant des années est le reflet de leur véritable nature ; et aucun mackiavélisme ne pourra dépeindre autrement cette nature. Il ne faut pas dormir sous vos lauriers, fermer vos deux yeux et croire bêtement que vous êtes dans des états de droit par ici au Québec et au Canada. C`est FAUX. Ce n`est pas vrai. DÉNI DE JUSTICE, NÉO-NAZISME ET PROCES TOP SECRET !* Le Canada, ses barbouzes et le néo-nazisme politico-polico-judiciaire services secrets !* Ceux qui ont eu la chance et l`opportunité d`avoir connu et vécu des milieux du savoir à contradictions et à bouillonnements intellectuels comme c`est le cas en Europe et Afrique francophones doivent être vigilent une fois qu`ils se retrouvent au Québec, au Canada et dans d`autres milieux militaro-dictatoriaux. On est toujours par ici à l`époque où Galilée et Galois furent sacrifiés par des milieux étato-obscurentistes. Dans ces milieux, ne pas être d`accord sur l`idée d`une personne, c`est être contre cette personne. Contredire cette personne sur son idée, c`est être contre elle. Mais, il ne faut pas les en vouloir d`être toujours coincés à une telle époque. Le voyage aux contrées lointains hors d`Amérique du nord et hors des iles les apportera un peu plus d`ouverture d`esprit et de lumière. En tout cas, je ne les en veux pas d`être des apprentis dictateurs. Aussi, je suis nostalgique des époques où il n`y avait pas d`ordinateur et de calculatrice, car à ces époques il y avait plus d`imagination, plus d`intelligence, plus de méthodes, plus de savoir, plus de savoir-faire, plus d`astuces, plus de connaissance empirique (comme en Égypte Nègre des mythiques pyramides), plus de maturité, et plus d`honneur. Mais l`honneur n`est pas la quantité d'africains assassinée, la quantité de noirs assassinés par la police des blancs, la quantité de noirs et d`étrangers harcelés par l`utilisation nazie de la loi 636 (racisme de la police des blancs), ni la propension à faire du tord aux gens dans l`impunité la plus totale parce que tu es chez toi. - Savoir, capital, capitalisme et impérialisme ! ! ! - Dembo Diatta. **** Dans un pays normal et réglo, des polices et services de renseignements menteurs et tricheurs ne se seraient pas livrés à des montages, combines, manipulations et fabriques terroristes, et toutes sortes d`imbécilités néo-nazies et s`en tirer d`affaire comme ca ; comme si de rien n`était. C`est petit. Il n`en serait pas ainsi dans un pays normal. * LES NON-ALIGNÉS VISENT «UN MONDE MULTIPOLAIRE, JUSTE ET DÉMOCRATIQUE» SOUTIENT LAVROV https://francais.rt.com/international/100577-non-alignes-visent-monde-multipolaire-juste-d%C3%A9mocratique-soutient-lavrov ****** Allo Magouilles ! Oui Justice des blancs ! Tu es où ? Je suis devant la porte. Ok ! J`ai besoin de toi pour des magouilles de policiers blancs sur un étranger Dembo Diatta. Il est noir ? Oui il n`est pas blanc ! Alors, j`arrive très rapidement mais 32 TOP SECRET.* LE MALI FACE AUX CONTRADICTIONS FRANCAISES : Comme les États-Unis au Moyen-Orient, les Français sont au Mali à la fois les pompiers et les pyromanes. Certes, ils retirent leur armée, mais au même moment, ils préparent avec Washington une guerre plus vaste au Sahel. Par T. Meyssan https://www.voltairenet.org/article217804.html ** Le Canada, ses barbouzes et le néo-nazisme politico-polico-judiciaire services secrets !* La prochaine fois que nos barbouzes canadiens voudront sacrifier un Dembo Diatta pour alimenter la machine à profits (et usine à mensonges) et en même tps tirer d`affaire leurs parents blancs et perturber la quiétude de communautés, ils vont devoir réfléchir 15 * 365 * 10 000 000 000 fois. Ce Dembo Diatta là ne se laissera pas faire et n`a jamais cédé ni renoncé à un PROCÈS PUBLIC ET OUVERT AU PUBLIC et à la presse.** FRANCOIS LEGAULT, LE PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC, UN `CURÉ` ET UN `JUGE`, DOIT ÉVITER D`ÊTRE PERCU COMME UN COMMANDITAIRE DE MEURTRES, D`ACTES VIOLENTS ET SANGUINAIRES, ET DE MÉTHODES NÉO-NAZIES SUR LES NOIRS, LES ARABES, LES AUTOCHTONES, LES MINORITÉS RACISÉES PAR LA POLICE AU QUÉBEC AU CANADA AVEC CIBLAGE DE CERTAINES COMMUNAUTÉS ET NATIONALITÉS. LA VIOLENCE POLICIERE SUPRÉMATISTE ET NÉO-NAZIE N`AURA PAS D`AVENIR. - D. D.* Cela fait 2puis des décennies qu`ils commettent des crimes crapuleux.Assassins et amis de nos`amis`blancs kidnappeurs de Dembo aux écoutes téléphoniques néo-nazies * Selon la constitution, les manifestations au Sénégal sont régies par un régime déclaratif. Cela veut dire qu`aucune autorisation n`est requise pour manifester. Il faut seulement aviser les autorités. Ceux qui répriment ces manifestations pour leur propres intérêts personnels (pétrole, gaz, or, énormes ressources) rendront compte tôt ou tard. La résistance face à tout policier-nervis et tout gendarme-nervis est unDROIT ABSOLU. *Chez nos amis blancs du profilage racial et aux méthodes néo-nazies, les plus grands menteurs, tricheurs, manipulateurs et comploteurs sont dans la police et les S. S.** Plus de 13% des québécois font partie des minorités visibles, soit au moins un million de personnes. - RADIO-CANADA (2020). La Sureté du Québec, la police des blancs comme la Ministre de la Sécurité publique des francophones blancs, en compte 0,8% (2019). Quant à la police de Ville Québec (la capitale nationale du Québec), elle compte 0,000000 policiers noirs (2020). Oublions certaines cellules suprématistes du milieu académique de la liberté académique pr traiter les noirs de nègres et agissent les S. S.* Il faut avoir connu et vécu des pratiques néo-nazies pendant près de 15 ans chez nos amis blancs pour beaucoup mieux comprendre que ce n`est pas joli. C`est horrible et laid.* https://kewoulo.info/personne-designee-c-r-proces-secret-tenu-quebec/ ******* Triste ! ! Les pratiques néo-nazies de la police, de la gendarmerie et des S. S des blancs sur les autochtones, les noirs, les arabes et les minorités racisées se sont normalisées.* Le projet de loi 32 des blancs au racisme systémique viscéral et pathologique ne visait-il pas à protéger les S. S de leurs activités néo-nazies sur des copies d`examens, des évaluations et..sur...ordinateurs*Triste, pathétique et très très très intègre et éthique ! MÉMOIRES D`UN SÉJOUR D`ÉTUDES AU QUÉBEC AU CANADA OÙ REIGNE UN ÉTAT DE DROIT HYPERSONIQUE TRÈS TRÈ ÉTHIQUE, TRÈS TRÈS INTÉGRE ET T TRÈS MORALE . Dembo Diatta, l`étudiant noir au Québec au Canada-suite 3.**La justice des blancs refuse la Justice.** Le Chef qui commandait l`opération en direct et à distance a immédiatement appelé (par communication radio) l`agent pour lui donner des instruments. La suite fût un film. Il y avait une fille (la pauvre, pas une policière) dans le film. https://kewoulo.info/dembo-diatta-letudiant-noir-quebec-canada-suite-3/ ** La police et ses auxiliaires particuliers : informateurs, délateurs et agents provocateurs : UN PROCÉDÉ TRANSACTIONNEL : Cette technique reste profondément ancrée dans la pratique policière. Dès qu'un crime est commis, les policiers enquêteurs s'empressent de rencontrer les informateurs «institutionnels», c'est-à dire ceux qui agissent dans un rôle officiel au nom d'organisations publiques et privées: concierges d'appartement, gérants d'usine, directeurs d'école, officiers municipaux, responsables de maisons de transitions, etc. https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/1984-v17-n1-crimino917/017193ar.pdf *La police des blancs aux pratiques néo-nazies sur les noirs et les minorités racisées ne connait ni le droit ni les lois ni les règlements de la civilisation. Elle ne connait que le RAPPORT DE FORCE face à ses crimes, ses bêtises et ses pratiques sales, sauvages et cochonnes sur les noirs. Je l`ai malheureusement compris très tardivement. * La n+2 ième fois que la police me touchera pour une quelconque raison qui ne peut être qu`une fabrique (fabrique d`agression sexuelle sur mineure en service commandé, fabrique d`agression sexuelle sur `fille de joie` en service commandé, fabrique de crimes en service commandé, fabriques terroristes en service commandé, fabriques électroniques par intrusion électronique commandée ou toute autre IMBÉCILITÉ NÉO-NAZIE) pour me sacrifier, me nuire, me détruire, m`éliminer, me liquider), JE N`AURAIS PAS LE CHOIX. ET NOUS ALLONS VOIR. Quand la police, la gendarmerie et les S. S des blancs magouillent, l`état rouille et la justice déraille. - Dembo Diatta, l`étudiant noir au Québec au Canada, Dossier XX .** VICTOIRE DES `TERRORISTES`, DÉFAITE DE LA MACHINE À PROFIT ET UNISINE À MENSONGES À FABRIQUE DE `TERRORISTES` POUR ALIMENTER LA MACHINE À ...!* Wow ! ! Le niveau d`éthique, de morale et d`intégrité de la police, de la gendarmerie et des S. S de nos amis blancs aux méthodes néo-nazies est hypersonique. La prochaine fois, la police et les S. S des blancs en complicité avec leurs réseaux de brigands vont réfléchir plusieurs fois avant de se livrer à des pratiques néo-nazies, sales et sauvages pour sacrifier, détruire, éliminer et liquider un Dembo Diatta (Dossier XX), alimenter la machine à profit et sortir et sauver leurs parents blancs comme du lait de vache de leurs lourdes fautes, torts, turpitudes et bêtises par racisme viscéral et banditisme d`états voyous. Ils n`auraient pas fait pendant près de 15 ans à une personne blanche comme du lait de vache ce qu`ils ont fait à Dembo Diatta. - Dembo Diatta, l`étudiant noir, Dossier XX. Ce Dossier XX est robuste et solide face à du vandalisme d`états voyous. Il restera robuste et solide face à du vandalisme d`états voyous. Un petit message à certaines personnes : évitez les rôles de `filles de joie` ou `d`hommes de paille` pour de sales buts du banditisme d`états voyous. Cette fois-ci, ils n`auront pas le dernier mot. Ceux qui ont commis beaucoup de fautes et de torts ne doivent pas gagner même si ce sont des blancs comme du lait de vache qui sont chez eux. Ils savent pertinemment qu`ils ne vont pas gagner. https://kewoulo.info/dembo-diatta-letudiant-noir-quebec-canada/ Quand la police, la gendarmerie, les S. S complotent dans du banditisme d`états voyous pour éliminer et liquider une personne avec la complicité de la justice olé olé, la voix du PROCÈS FANTÔME TOP SECRET devient toute tracée pour éviter et empêcher l`éclatement de la vérité sur les faits têtus ( Très très très très grands états de droit ).* 1) Un procès fantôme est ni plus ni moins assimilable à un procès extra-judiciaire. 2) Je n`ai participé ni à un procès fantôme ni à un procès secret ni à un procès à huit clos. 3) Je ne participerai ni à un procès fantôme ni à un procès secret ni à un procès à huit clos sur le Dossier du banditisme d`états voyous, à savoir le Dossier XX Dembo Diatta. Je refuse de le faire. Je refuserai de le faire. - Dembo Diatta, l`étudiant noir au Québec au Canada. https://kewoulo.info/dembo-diatta-letudiant-noir-quebec-canada-suite-3/ *** *Canada : la police a incité un couple à commettre un attentat (PRATIQUES NÉO-NAZIES) https://oumma.com/canada-la-police-a-incite-un-couple-a-commettre-un-attentat/ ** Procès fantôme top secret, tribunal fantôme top secret, juge fantômes top scret, avocats fantômes top secret, justice fantôme top secret, liberté fantôme, démocratie fantôme = populations en danger** * Procès fantôme top secret = Procès à reprendre en PUBLIC pour la JUSTICE (les principes) !*** *PAS DE JUSTICE, PAS DE PAIX ! Comment TENIR TÊTE aux pratiques néo-nazies de la police des blancs du profilage racial sur les autochtones, les noirs, les arabes, les minorités racisées, etc ? * Sur le Dossier XX Dembo Diatta, L`INFORMATEUR PRINICIPAL MENTEUR-ARGENT ET IDIOT UTILE AGENT S. S EN SERVICE CRIMINEL COMMANDÉ a été identifié depuis très longtemps (des années). https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-03-25/juge-dans-un-secret-total.php Milieu universitaire et RESEAU D`ESPIONNAGE ET DE SABOTAGE (INFORMATIQUE ET CYBERNÉTIQUE ) de ses propres étudiants et personnels noirs et minorités racisées pour du banditisme d`états voyous et du néo-nazisme blanc ? Par racisme, néo-nazisme blanc et banditisme d`états voyous, la police des blancs du profilage racial a failli en termes d`éthique, de morale, d`intégrité, de déontologie, de professionnalisme, de justice, etc. Tant pi si ses différents chefs depuis Marc Parent venaient à le nier par néo-nazisme blanc, FAIBLESSE D`ÉTHIQUE ET D`INTÉGRITÉ. La justice des blancs au Québec au Canada refuse la Justice. TOP S. S ! ********************************************************************* **DINÉ = DEUG+DIOUBE+DIOULLI+KORE+ZAKÂT - NAFIKHS - NDIOUDJE DIADJE.** *LES MÊMES QUI ONT SEMÉ LE DÉSASTRE, LE CHAOS ET LA BAGAILLE EN LIBYE ET DANS D`AUTRES RÉGIONS DU MONDE CHERCHENT À FAIRE LA MÊME CHOSE AU MALI, EN SÉNÉGAMBIE ET DANS LE GOLFE DE GUINÉÉ. TOUS CES HAUTS PARLEURS SUR LE TERRORISME (EN FAIT LEURS PROPRES MERCENAIRES TERRORISTES DU NÉO-COLONIALISME) NE SONT QU`UN EMBALLAGE POUR VENIR PRENDRE DE FORCE DU PÉTROLE, DU GAZ, DE L`URANIUM, DE L`OR, DE L`ARGENT, DU FER ET BEAUCOUP D`AUTRES RESSOURCES QUI SONT LA PRPORIÉTÉ DES AFRICAINS. 1000 ANS D`ESCLAVAGE ET/OU DE TRAITE DES NOIRS ET/OU DE COLONIALISME ET/OU DE NÉO-COLONIALISME ET/OU DE GÉNOCIDE ET CRIMES CONTRE L`HUMANITÉ SUR LES AFRICAINS, CA SUFFIT. Il est temps qu`ils lèvent leur genou sur le cou les africains** ** Chez nos amis blancs du profilage racial, du racisme systémique et de la violence raciale systémique, l`hypocrisie et la corruption des coeurs et des esprits qui consistent à parler de MANQUE DE FORMATION DES POLICIERS, D`ERREUR, DE COUTEAU, DE TOURNEVIS, DE "BLABLA" après les meurtres de noirs, d`autochtones, d`arabes, de minorités racisées, d`immigrants ou de fils d`immigrants est une façon pour le système de dédouaner les policiers blancs, racistes et assassins de noirs et de minorités racisées. Point donc de temps a perdre sur des rapports corrompus et corrupteurs.** *Le fisc des blancs du racisme systémique doit éviter d`être utilisé dans la chasse au noir et à la minorité racisée ; une chasse au noir qui a déja rendue tout petit un beau monde. Cette fois-ci, la police des blancs du profilage racial et de la violence raciale systémique n`aura pas le dernier mot car je me suis bien préparé. - Dembo Diatta**** *Sénégal : Un fichier électoral d`environ 6 400 000 électeurs "sans les primo-votants (les votants pour la première fois)" sur une population d`environ 18 000 000 habitants (1 habitant sur 3) le 23 janvier 2022. Ah oui ! Nous sommes la très très grande démocratie africaine magnifiée par la France, le Canada, les États-Unis, et l`Occident. * **CASAMANCE : MACKY SALL SERAIT-IL TENTÉ DE PLANIFIER UN COUP D`ÉTAT CONTRE SA PERSONNE PAR DES FORCES SPÉCIALES ET PARAINÉ PAR LA FRANCE ?** **Comment faire beaucoup mieux que Salif Sadio le Freedom Fighter(s) à REBEUSS, à la MAC DE ZIGUINCHOR, au CAMP PÉNAL. à Kédougou et partout partout ailleurs ?** Élever le niveau d`éthique, de morale, d`intégrité, de discipline, de professionalisme et de déontologie de la police au Québec au Canada constitue un enjeu très sérieux de sécurité publique et de paix sociale. LES COMPLOTS, LA CHASSE NATIONALE AUX NOIRS ET AUX MINORITÉS RACISÉES, le profilage racial, le racisme systémique, la violence systémique, les gamineries, les enfantillages, les bassesses et les petitesses policiers baissent le niveau d`intégrité, d`éthique, de morale, de discipline, de professionnalisme et de déontologie.*cobp.resist.ca/fr/node/7161*ILS SONT VENUS ÉTUDIER ET NON POUR ÊTRE RAMENER EN CERCEUILS OU RECEVOIR DES COMPLOTS D`ÉTATS.* La stratégie du bouc émissaire arabe, noir, autochtone, minorité racisée ou extra-humain ne marchera pas. Il y aura réaction et réplique à cela. - Dembo Diatta.* https://oumma.com/canada-la-police-a-incite-un-couple-a-commettre-un-attentat/ *** Mali: Sur le point de perdre son bonbon, la France monte le reste du monde contre le colonel Assimi Goïta https://www.youtube.com/watch?v=adw4VNRnBzk ************ LA JEUNESSE AFRICAINE ÉPRIS DE SOUVERAINETÉ ET CONSCIENTE DES ENJEUX DE L`HEURE EST DÉRRIÈRE LE PEUPLE MALIEN POUR LE MALIBA ET LA LIBÉRATION. Les mêmes qui sont à l`origine de la guerre en Libye et dans d`autres régions du monde cherchent à faire la même chose au Mali, en Sénégambie et dans le GOLFE DE GUINÉE. *Keke Show: profilage racial à Repentigny, enfantillages, gamineries et banditisme de la police raciste des blancs et assassin de noirs, d`arabes, d` autochtones et de minorités racisées au Québec au Canada, et très très très éthique et très très très très intègre**** https://www.facebook.com/natyfTV/videos/401356168304865/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing ********************************* Les Filles du Roy étaient-elles des prostituées ? ****************************** https://sites.cvm.qc.ca/encephi/Syllabus/Histoire/Passecompose/fillesduroy.htm **** Les personnes jalouses et méchantes à la mentalité étroite, étriquée, brisée et tordue sont souvent à la recherche de semblables pour se donner une certaine conscience et pour une victoire sans gloire. Elles seront plus nombreuses en ce 21 ieme siècle des pressés (VITE VITE), de l`impatience, des partisans du moindre effort et de la prise de pouvoir par des médiocres et la médiocratie. On ne réfléchit plus. Clic et On consomme. ******************************************************************* Liberté universitaire ou permis d`insulter les noirs, les arabes, les autochtones, les minorités racisées ou d`être utilisés par la police des blancs (ASSASSIN DE NOIRS ET DE MINORITÉS RACISÉES) du profilage racial, de la violence systémique et du racisme systémique dans des pratiques sales et sauvages de petits gens qui font honte ? (IMMATURITÉ, MÉCHANCETÉ, RACISME ET BANDITISME D`ÉTATS ; GENRE UNIQUE) https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/2021-12-16/personne-n-est-contre-la-liberte-universitaire-sauf-que.php * A sabotaged ELECTRONIC BOX is not recommanded. * La police nous sommes chez nous des blancs, les S. S nous sommes chez nous des blancs, la justice nous sommes chez nous des blancs, le milieu universitaire de la liberté académique nous sommes chez nous des blancs ainsi que les services de téléphonie sans fil et d`internet du banditisme d`états sont très très très très très éthiques et très très très très intègres au Québec au Canada.*** Bienvenue au Gondwana, la République très très démocratique http://africultures.com/bienvenue-au-gondwana-la-republique-tres-tres-democratique-14004/ ************************************************************************* Qui veut la paix doit être juste et non tremper par exemple dans des fabriques terroristes, des fabriques de viols, des fabriques d`agressions sexuelles, des fabriques de crimes, du banditisme d`états qui ne l`honorent pas et le rendent tout petit. ***** Les policiers blancs et assassins chez eux de noirs, d`arabes, d`autochtones et d`étudiants noirs vous parlent et vous parleront de personnes en crise de santé mentale, de biais inconscients, de couteau, de tournevis, d`armes blanches pour EMBALLER leurs meurtres racistes et racialistes et PERSISTER DANS LA BÉTISE-MÉCHANCETÉ HUMAINE.****** Les autochtones, les noirs, les arabes, les minorités racisées, les étudiants africains et les étudiants étrangers de PARTOUT au Québec au Canada sont appelés à la vigilance. Il s`y passe des choses honteuses, très bizarres et contraires à cette image publicitaire (fausse comme les FAKE PEOPLE) qu`ils véhiculent par exemple en Afrique et dans le tiers-monde.***Les assassinats policiers sont des assassinats politiques*** La JUSTICE PARTISANE ET TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRE DES BLANCS est devenue un outil, un objet et un instrument de liquidation et d`élimination de noirs et de minorités racisées. - Dembo Diatta *** https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-11-28/jeunes-noirs-arretes-a-quebec/on-tremblait-et-on-pleurait.php *** POLICIERS BLANCS, RACISTES, TRICHEURS ET ASSASSINS d`autochtones, de noirs, de minorités racisées, d`africains, d`étudiant noirs et toujours responsables de rien. * Lorsqu`une PLAINTE DE DEMBO DIATTA, l`étudiant noir au Québec au Canada, est suivie d`un banditisme d`état pour tirer d`affaire des blancs dans le tort et le faux : itinéraire d`une CHASSE AU NOIR INÉDITE au Québec au Canada avec la complicité de la justice olé olé des blancs dans des pratiques sales et sauvages. **************** https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-11-17/donnees-des-services-correctionnels-du-quebec/une-classification-raciale-des-detenus-jugee-denigrante.php ****** Une victime de violence policière dénonce l’absolution d'une ex-agente https://cobp.resist.ca/fr/node/22912 ********************************************************************** La responsabilité académique ** D’abord, faut-il une thèse de doctorat pour exposer l’incohérence d’une enseignante qui réclame sa liberté d’expression, et qui du même coup, durant une conversation sur le même sujet, refuse d’accorder la parole à une élève ? La Presse. https://kewoulo.info/la-responsabilite-academique/ ************ Ils sont nombreux et trop nombreux les PROFESSEURS OU ENSEIGNANTS PAR EFFRACTION (d`un GENRE UNIQUE) au service du banditisme des S. S dans les pays ou provinces du profilage racial, du racisme systémique et des longues, larges et grosses chaînes du racisme. ** Faudrait-il envoyer vos enfants étudier dans un pays ou une province où la Police assassin des blancs du profilage racial et leurs S. S utilisent le milieu académique pour se tirer d`affaire d`un dossier sale et sauvage ? - Dembo Diatta. * https://kewoulo.info/college-de-maisonneuve-lemploi-repete-commencant-n-denonce/ Dembo Diatta, l`étudiant noir au Québec au Canada-suite 4 https://kewoulo.info/dembo-diatta-letudiant-noir-quebec-canada-suite-4/ ********** Dembo Diatta, l`étudiant noir au Québec au Canada ******************** https://kewoulo.info/dembo-diatta-letudiant-noir-quebec-canada/ ***************** La stratégie pompier-pyromane, c`est par exemple lorsque la police des blancs du profilage racial et du racisme systémique se livre à l`entrée à du banditisme et de la criminalité pour se positionner à la sortie comme celle qui doit régler ce même banditisme-criminalité avec besoin de beaucoup de fonds du gouverne-ment. Le profilage racial, le racisme systémique, la violence systémique, la discrimination systémique, l`étouffement judiciaire systémique, la haine systémique, le banditisme d`état, L`ÉLIMINATION D`ÉTUDIANTS AFRICAINS PAR LA POLICE ET LES S. S DES BLANCS, la surveillance de masse des noirs et des arabes ne doivent pas être des programmes politiques d`institutions TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRES ET TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS ÉTHIQUES ET TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS MORALES. https://kewoulo.info/quebec-noirs-autochtones-arabes-davantage-cibles-spvm/ ************************************************************************* Canada : la police a incité un couple à commettre un attentat (NÉO-NAZISME) https://oumma.com/canada-la-police-a-incite-un-couple-a-commettre-un-attentat/ ********************************************************************** Le Pr Babacar Kanté, ancien juge au Conseil constitutionnel, a soutenu que l’indépendance d’un juge est fondée sur sa morale, son éthique, SES VERTUS et SES QUALITÉS PERSONNELLES, ajoutant qu’aucune loi ne peut garantir l’indépendance d’un juge quand il ne veut pas l’être, lors d’un atelier. KEWOULO.INFO **************** https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-02-06/le-sort-de-camara-sans-la-camera.php ********************************************************************** « Les racistes sont des gens qui se trompent de colère. », LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR . https://kewoulo.info/quebec-noirs-autochtones-arabes-davantage-cibles-spvm/ ********************************************************************* “Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants ; c'est l'indifférence des bons.”, MARTIN LUTHER KING . ******* https://kewoulo.info/le-massacre-autochtone/ ********************************************************************** Intégrité (LAROUSSE.FR) *** DÉFINITIONS *** État de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n’a subi aucune diminution, aucun retranchement : L’intégrité du territoire, d’une œuvre. État de quelque chose qui a conservé sans altération ses qualités, son état originels : Conserver l’intégrité de ses facultés intellectuelles malgré l’âge. Qualité de quelqu’un, de son comportement, d’une institution qui est intègre, honnête : L’INTÉGRITÉ D’UN JUGE. ******** https://ricochet.media/fr/3517/affaire-mamadi-iii-fara-camara-une-enquete-tenant-compte-des-problemes-systemiques-simpose *********************************************************************** SOYEZ VIGILENT DANS CES "TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS GRANDS ÉTATS DE DROIT" OÙ REIGNENT UN RACISME ET UNE VIOLENCE SYSTÉMIQUES ÉXUBÉRANTS ANTI-MINORITÉS RACISÉES DANS LE SYSTÉME DE JUSTICE, UN SYSTÉME DE JUSTICE QUI TRICHE ET QUI NE MANQUE PAS DE GÊNE DE FAIRE DE LA VICTIME RACISÉE LE BOURREAU ET LES BOURREAUX DES PACHAS. **** https://kewoulo.info/quebec-liberte-academique-droit-a-linjustice-racisme-a-violence-systemique/ *********************************************************************** Cette vision agit comme « […] un filtre inconscient de la preuve qui permettra de « monter un dossier » contre un suspect, tout en écartant, négligeant ou en supprimant des éléments de preuve tendant à innocenter ce même suspect ». Elle touche tous les intervenants judiciaires, dont les policiers et les procureurs de la Couronne, en leur permettant de fonder leurs décisions sur des RACCOURCIS MENTAUX. Le « préjugé de confirmation » fait partie des mécanismes qui sous-tendent cette vision en renforçant une PERCEPTION TRONQUÉE DE LA RÉALITÉ. Sans compter que les préjugés, conscients ou non, s’infiltrent dans l’interprétation des faits et de la preuve. C’est ainsi que le RACISME implicite et SYSTÉMIQUE entre en jeu, mettant en péril la notion de présomption d'innocence, principe fondamental en vertu de la primauté du droit. Panique morale et pressions institutionnelles renforçant la VISION TUNNeL. RICOCHET.MEDIA. *** https://kewoulo.info/nulle-reconciliation-vraie-verite-genie-nucleaire-a-comprendre-sauf-manifestement-certains/ *********************************************************************** Lorsqu’un incident se produit, ces personnes se voient attribuer arbitrairement la responsabilité des torts. Ces personnes étant socialement MARGINALISÉES et STIGMATISÉEES, LA SOCIÉTÉ ET LES INSTITUTIONS SE MOBILISENT FACILEMENT CONTRE ELLES. À plus forte raison, lorsque les policiers sont soumis aux pressions médiatiques ou institutionnelles portées par les demandes du public, qui requièrent l’identification rapide d’un suspect. Cela a pour effet de renforcer la VISION TUNNEL. On est à même de constater l’importance des garanties procédurales et institutionnelles lors de l'enquête et du dépôt des accusations. Rappelons que le procureur de la Couronne exerce UN RÔLE quasi judiciaire, QUI LUI IMPOSE DE RECHERCHER LA VÉRITÉ et non d’obtenir une condamnation. L'utilisation pondérée du pouvoir discrétionnaire est donc au cœur du système de justice pénale. Or, les procureurs ne sont à l’abri ni de la panique morale, ni des pressions institutionnelles, ni de la VISION TUNNEL. L’histoire judiciaire nous apprend que cette vision a eu des effets dévastateurs dans plusieurs cas ayant mené à des commissions d’enquête dans les dossiers de condamnations injustifiées de Donald Marshall Jr l, Guy-Paul Morin, David Milgaard, Thomas Sophonow et James Driskell, personnes racisées (Autochtones). Dans ces dossiers, tous les procureurs de la Couronne étaient pourtant des avocats expérimentés. Fait d’autant plus inquiétant, la Cour suprême du Canada a reconnu à maintes reprises LA PRÉSENCE DU RACISME À L’ENDROIT DES PERSONNES NOIRES ET AUTOCHTONES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ET DU SYSTÉME DE JUSTICE PÉNALE. L’expérience des procureurs de la Couronne et le fait qu’ils occupent une haute position hiérarchique ne permettent pas d’inférer qu’ils comprennent le racisme systémique et ne les préservent pas des œillères de la VISION TUNNEL. En 1989, la Commission royale d’enquête dans le dossier Donald Marshall Jr., un Autochtone condamné à tort pour un meurtre, avait conclu que l'enquête policière semblait avoir pour but de rechercher uniquement des éléments de preuve inculpatoire sur le meurtre et d'écarter l’ensemble des autres preuves disculpatoires. Les trois commissaires avaient conclu qu'une des raisons pour lesquelles Donald Marshall Jr. avait été reconnu coupable et avait passé onze ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, c’est parce qu’il était un « Indien ». RICOCHET.MEDIA. ******************************** Kocoumbo : l'Étudiant noir************ https://www.babelio.com/livres/Loba-Kocoumbo--ltudiant-noir/408693 ********************************************************************* SOYEZ VIGILENT DANS CES "TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS GRANDS ÉTATS DE DROIT" OÙ LE SYSTÉME DE JUSTICE A MENTI, A TRICHÉ, MENT, COMPLOTE, MANIGANCE ET TRICHE POUR NUIRE À UN NOIR ET UN ÉTRANGER (expérience chez les toubabes blancs privilégiés par leur justice des blancs complice de crimes et qui TRICHE). https://www.journaldemontreal.com/2017/04/06/affaire-fredy-villanueva-lintervention-de-la-cour-superieure-demandee ******************************************************************* Soyez vigilent dans ces "TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS GRANDS ÉTATS DE DROIT" où la police est RACISTE, RACIALISTE, SUPRÉMACISTE ET MALICIEUSE vis-à-vis des autochtones, des noirs, des arabes, et où les SERVICES de l`État dont le MINISTÈRE (TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRE) DE L`ESPIONNAGE ET DE L`ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES), LE MILLIEU UNIVERSITAIRE TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRE DE LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE, DES ORGANISATIONS, LES S. S, L`ACSF ET LA POLICE RACISTE, RACIALISTE, MALICIEUSE, SUPRÉMACISTE des blancs sont mobilisés et utilisés dans des pratiques sales et sauvages pour détruire un noir et un étranger avec la COMPLICITÉ DE LA JUSTICE des blancs dans des CRIMES (Québec au Canada). https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1802520/genou-spvm-police-montreal-george-floyd-enquete ********************************************************************* MONTAGE NÉONAZIE DE DOSSIER, FABRIQUE DE PREUVES ET DE LIENS, FABRIQUE DE TÉMOINS, ÉCOUTES SALES, SAUVAGES ET CRIMINELLES, MAQUILLAGE DE CRIMES, SABOTAGE LIGNE TÉLÉPHONIQUE, SABOTAGE LIGNE INTERNET, BANDITISME POSTAL, Montages, Manipulations, Combines, Mensonges, Tricherie, Manigances, MOBILISATION ET UTILISATION des services de l`état dans du banditisme et de la criminalité, REFUS D`ALLER À UN PROCÈS OUVERT AU PUBLIC dès lors que le dossier est sale, sauvage et gênant pour La Justice "TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRE, TRÈS TRÈS TRÈS PROFESSIONNELLE, TRÈS TRÈS TRÈS INDÉPENDANTE, TRÈS TRÈS TRÈS IMPARTIALE, TRÈS TRÈS TRÈS NEUTRE, TRÈS TRÈS TRÈS ÉTHIQUE, TRÈS TRÈS TRÈS MORALE", etc. *** https://www.leral.net/CANADA-Sira-Ndiaye-se-jette-du-22eme-etage-d-un-immeuble--Suicide-ou-meurtre-la-communaute-Senegalaise-s-interroge_a11842.html ********************************************************************** VENDREDI SAINT DES FAUX TERRORISTES https://www.seneplus.com/opinions/vendredi-saint-des-faux-terroristes ********************************************************************* LA DÉFAITE DES VA-T-EN GUERRE, LA VICTOIRE DES TERRORISTES https://www.seneplus.com/opinions/la-defaite-des-va-t-en-guerre-la-victoire-des-terroristes ******************************************************************** Le concept de terrorisme est le nouvel outil colonial de l`impérialisme sur le continent africain après les génocides de l`esclavage, les massacres autochtones, les génocides de la traite des personnes noires, les génocides des peuples autochtones, les génocides de la mission civilisatrice, le chaos du libéralisme sauvage sur le tiers-monde avec des mesures imposées pour détruire le tissu économique, social et familiale des états (ajustements structurels, endettement continu et perpétuel, etc. ). Il est également devenu UN OUTIL ET UN INSTRUMENT ÉLECTORAL DE GALVANISATION DE LA HAINE IDENTITAIRE sur des minorités religieuses et sur des minorités racisées. https://www.voltairenet.org/ *********************************************************************** Sur les fabriques terroristes des imposteurs pour brimer les manifestants, les activistes, les opposants, les journalistes, la vérité. TÉ ngoure diarale naléne diaxassé tarikha xi, diaxassé diné xi, diaxassé xéte xi, réye aye xalé 12-22 ans. ******************** Canada : la police a incité un couple à commettre un attentat(NÉO-NAZISME) https://oumma.com/canada-la-police-a-incite-un-couple-a-commettre-un-attentat/ ********************************************************************** Le profilage racial : une réalité quotidienne à Montréal au QUÉBEC https://www.youtube.com/watch?v=6-hl_HKLUMQ ***************************** La hausse inquiétante des crimes racistes au Canada https://www.youtube.com/watch?v=FBYpMbOfVpc ********** ******************************************** Canada : la police a incité un couple à commettre un attentat (NÉO-NAZISME) https://oumma.com/canada-la-police-a-incite-un-couple-a-commettre-un-attentat/ ********************************************************************** Les mêmes qui sont à l`origine de la guerre en Libye, au Mali et dans d`autres régions du monde cherchent à faire la même chose en Sénégambie et dans le GOLFE DE GUINÉE en conseillant le président-politicien et sa bande de délinquants. https://www.senenews.com/actualites/economie/regardez-cette-video-dans-laquelle-senghor-parlait-de-lexistence-du-petrole-senegalais_362308.html ************************************************************************* Utilisé autrefois pour discréditer les mouvements de libération nationale, le concept de terrorisme sert aujourd’hui à évacuer toute réflexion sur les raisons de l’action politique violente et les crimes perpétrés par des États. Alain Gresh . ********************* https://kewoulo.info/petit-traite-racisme/ ******************************** Canada : la police a incité un couple à commettre un attentat (NÉO-NAZISME) https://oumma.com/canada-la-police-a-incite-un-couple-a-commettre-un-attentat/ *** ************************************************************************* Entrevue avec Le Professeur Didier Raoult ************************* https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bien-entendu/segments/entrevue/356867/didier-raoult-covid-19-chloroquine-maladies-infectieuses ******************************************************* SOYEZ VIGILENT DANS CES "TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS GRANDS ÉTATS DE DROIT" OÙ LES S. S, LA JUSTICE ET LA POLICE RACISTE, RACIALISTE, MALICIEUSE ET SUPPRÉMACISTE (racistes QUI TRICHENT) SE SONT LIVRÉES À DES ACTIVITÉS NOCTURNES-CRIMINELLES, OCCULTES, NÉBULEUSES ET CRIMINELLES. **** https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/623112/je-n-appellerai-plus-le-911 ************************************************************************ Soyez vigilent dans ces "TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS GRANDS ÉTATS DE DROIT" où la JUSTICE (raciste "très très très très intègre" QUI TRICHE) N`EST PAS ENCORE MATURE NI SUFFISAMMENT INTÈGRE ET ÉTHIQUE pour RECONNAITRE ET ASSUMER INTÉGRALEMENT SES CRIMES ET SES BÉTISES SUR LES MINORITÉS RACISÉES. https://www.babelio.com/livres/Loba-Kocoumbo--ltudiant-noir/408693 ************************************************************************* ''On peut refuser de voir la vérité, ça ne l'empêche pas d'exister.'' - Erik L'Homme. ************************************************************************* "Or comme l’a magistralement démontré Naomi Klein dans la « Stratégie du choc » (ouvrage magistral que je recommande vivement), l’objectif de la guerre contre le terrorisme n’est pas de la gagner militairement, mais d’en faire une énorme machine à profit". - Pierre Sané, secrétaire général d`Amnesty international de 1992 à 2001. ************************************************************************ JE NE CROIS PAS A LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME. - Sérigne Mansour Sy Diamil. https://www.youtube.com/watch?v=vh9Q7LQwgos ************************************************************************** ''Tronquer des informations de la vérité et de la réalité pour faire inculper un (étudiant étranger africain AU QUÉBEC AU CANADA) noir, un autochtone, un arabe ou une minorité racisée est justement une des manifestations du profilage racial effectué par la police et ''les services de sécurité publique'' des blancs ; mais également un indicateur d`un certain niveau d`éthique, de morale, d`intégrité, de déontologie, de conscience professionnelle, etc''. Qu`ont-ils fait lorsqu`ils se sont retrouvés SEULS DEVANT DIEU DANS LEURS BUREAUX D`OFFICIERS (ou de CHEFS) DE POLICE TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRES face à des dossiers de noirs, d`arabes, d`autochtones, de minorités racisées ? LE MENSONGE, LA TRICHE, LE DÉNI ET LA TRONCATURE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉALITÉ ? Que feront-ils lorsqu`ils se retrouverons SEULS DEVANT DIEU DANS LEURS BUREAUX D`OFFICIERS (ou de CHEFS) DE POLICE TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRES face à des dossiers de noirs, d`arabes, d`autochtones, de minorités racisées ? LE MENSONGE, LA TRICHE, LE DÉNI ET LA TRONCATURE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉALITÉ ? https://www.leral.net/CANADA-Sira-Ndiaye-se-jette-du-22eme-etage-d-un-immeuble--Suicide-ou-meurtre-la-communaute-Senegalaise-s-interroge_a11842.html ************************************************************************* LA COLONISATION NEUROLOGIQUE FAITE À UNE CERTAINE ÉLITE POLITICO-"RELIGIEUSE" EST L`UN DES PLUS GRANDS TORTS FAITS À CERTAINS PAYS D`AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE. TROP DE MYTHES SUR LE PASSÉ DE CEUX QUI EN RÉALITÉ NE SE SONT JAMAIS BATTUS ET QUI ONT FONCIÉREMENT ÉTÉ DES COLABORATEURS NOTOIRS DES OPPRESSEURS BLANCS, MALICIEUX ET RACISTES. https://www.youtube.com/watch?v=2enheC_CI18 ************** https://www.jeuneafrique.com/184654/politique/le-fils-de-dadis-camara-a-t-il-t-assassin/ ************************************************************** Les mensonges et la triche de la police, des S. S et de la justice des blancs constituent l`enjeu de sécurité publique le plus sérieux. La stratégie des blancs TERRORISTE À GAUCHE, TERRORISTE À DROITE, TERRORISTE DEVANT, TERRORISTE DÉRRIÈRE, TERRORISTE EN HAUT, TERRORISTE EN BAS, TERRORISTE AUX COINS sur l`étudiant noir a échoué. MERDRE ! ! ! https://www.youtube.com/watch?v=h6fHUkJWD94 ************************************************************ https://kewoulo.info/noirs-autochtones-surrepresentes-prisons/ ****************** Il ne devrait pas appartenir à des institutions d`un état (dont la justice TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRE, TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS IMPARTIALE, TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS NEUTRE) d`être racistes et de tremper dans des activités occultes et nébuleuses de sorte à protéger des intérêts et des corporations des blancs dans le tort, TOURNER LE DOS À LA VÉRITÉ, ÉPOUSER LE MENSONGE ET LA TRICHE, ÉBLOUIR DANS L`INSJUSTICE. ** https://kewoulo.info/quebec-liberte-academique-droit-a-linjustice-racisme-a-violence-systemique/ *********************************************************************** Le TOKÉNISME est un mot récent, traduit de l'anglais, dérivé du mot «TOKEN », qui se traduit par «JETON». L'expression fait essentiellement référence à la pratique à laquelle un groupe ou un organisme a recours, afin d'inclure des personnes des minorités, dans le but de pouvoir se targuer d'être inclusives. RADIO-CANADA. Bientôt des «TOKENS» du millieu universitaire de l`espionnage et de la liberté académique sur Dakar ! https://kewoulo.info/repentigny-quebec-noirs-interpelles-trois-plus-blancs/ * LES SERVICES DE "SÉCURITÉ" PUBLIQUE TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRES DES BLANCS AU QUÉBEC AU CANADA SONT DESCENDUS BEAUCOUP TROP BAS DANS LA BÉTISE HUMAINE POUR TOMBER ET TREMPER DANS DES PRATIQUES DE BAS CANIVEAUX ET DES FOSSES SCEPTIQUES. https://kewoulo.info/quebec-liberte-academique-droit-a-linjustice-racisme-a-violence-systemique/ ************************************************************************ LE MINISTÈRE DE L`ESPIONNAGE ET DE L`ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) https://kewoulo.info/quebec-homme-noir-froidement-abattu-de-trois-balles-lestomac-police-a-repentigny/ ********************************************************************* Le Loup et l'Agneau - Les Fables de La Fontaine en dessin animé https://www.youtube.com/watch?v=WmZKb5WlR8g ************************************************************************ REFUSONS ! LUTTONS ! RÉSISTONS ! ORGANIZE, DON’T AGONIZE ! RÉSISTANCE ! G. M. S. Boula nafikhs yis ak ndjéring loungua féké yis dawé, mou désséla YALLAH ACK AYE PÉXÉMES. Sante Yallah. OUTIK ! KÉLLO ! Baré allale, baré mbock ; baré diéfédiéfé, niack mbocks. Baré allale, baré xarites ; baré diéfédiéfé, niack xarites. SAM NGORE ! ! ! ************************************************************************* Lorsqu`un pays est dirigé par des assassins à la solde de pays étrangers blancs, malicieux et racistes, la guerre civile n`est pas loin. Les assassins de CasamanCAIS de 1946 à 2021 (mars) sont de retour. Bassirou Diomaye Faye n`a pas parlé dans l`air. Le Général Moussa FALL Chef de la Gendarmerie de la Colonie française du Sénégal, le Directeur Général de la Police de la Colonie française du Sénégal et tous les complices (BLANCS MALICIEUX DU PROFILGAE RACIAL, DES ÉCOUTES TÉLÉPHNOQUES CRMINELLES ET DU RACISME SYSTÉMIQUE) du régime ASSASSIN de Macky SALL seront tenus pour responsables de tout ce qui arrivera à Ousmane SONKO et à sa famille proche ou éloignée au Sénégal ou ailleurs. UNE BANDE D`ASSASSINS ! ************************************************************************* Liste des MARTYRS (DE LA VÉRITÉ ET DE LA DIGNITÉ, mars 2021 ) : Bourama Sané, 12 ans, Bignona, Casamance ; Massiré Guéye, 15 ans, Diamaguéne ; Baye Cheikh Diop, 17 ans, Yeumbeul ; Alassane Bary, 17 ans, Centenaire ; Sadio Camara, 18 ans, Diaobe, Casamance ; Chérif Abdoulaye Mané, 19 ans, Bignona, Casamance ; Cheikh Ibrahima Coly, 20 ans, Bignona, Casamance ; Famara Goudiaby, 20 ans, Bignona, Casamance ; Pape Sidy Mbaye, 20 ans, Keur Massar ; Mansour Thiam, 20 ans, Dakar ; Cheikh Wade, 20 ans, Dakar ; Cheikhnouna Ndiaye, 21 ans, Parcelles Assainies ; Ismaëla Diémé, Ziguichor, Casamance ; Moussa Dramé, 35 ans, Ndoffane ; LISTE NON EXHAUSTIVE. Liste des MARTYRS (DE LA VÉRITÉ ET DE LA DIGNITÉ, juin 2022 ) : Alexis Diatta, Bignona, Casamance ; Idrissa Goudiaby, Ziguinchor, Casamance ; Liste des MARTYRS (DE LA VÉRITÉ ET DE LA DIGNITÉ ): Fulbert Sambou, Niomoune, Casamance ; https://kewoulo.info/trafic-de-passeport-diplomatique-justifications-alambiquees-de-ministre-affaires-etrangeres-seybani-sougou/ ************************************************************************ Nous avons besoin des grèves et manifestations terroristes MALGRÉ LE SOUTIEN ACCORDÉ AUX ASSASSINS BLANCS DU PROFILAGE RACIAL (une pratique néo-nazie effectuée par la police des blancs), DU RACISME SYSTÉMIQUE ET DES SALES ET SAUVAGES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES AU RÉGIME ASSASSIN. Les diamans, le fer, l`or et les ressources minières de Kedougou rendent fou. Le gaz de Saint-Louis et de Gadiaga rend fou. Le pétrole au large de Dakar et de Casamance rend fou. https://kewoulo.info/avons-besoin-greves-manifestations-terroristes/ ********************************************************************** Urgent - Déclaration de Yewi Askan Wi avec avec Sonko, Barthélemy Diaz, Khalifa Sall... https://www.youtube.com/watch?v=jMkRB8q-P_8 ************************** Bilan de l'année 2021 Pr Didier Raoult (la célébrité et la compétence suscitent de la jalousie et de la méchanceté ) https://www.youtube.com/watch?v=wCBZ0NYqewU *** ************************************************************************* Ce que l`homme blanc n`a pas pardonné à Adolf Hilter n`est pas d`avoir commis le crime sur l`homme, mais d`avoir appliqué sur l`homme blanc des pratiques que l`homme blanc a appliqué ailleurs sur les peuples colonisés qui ne sont pas blancs (comme en Afrique sur les africains et en Amérique sur les peuples autochtones). C`est ce qu`on peut comprendre des propos d`Aimé Césaire, écrivain, poète, dramaturge, essayiste et biographe de Martinique. Il est l`un de ces monuments du mouvement anticolonialiste et chantre de la NÉGRITURE qui n`a rien à avoir avec imposteurs du N. Le massacre autochtone https://kewoulo.info/le-massacre-autochtone/ ************ La banalisation tranquille https://kewoulo.info/la-banalisation-tranquille/ ********** Le conflit OTAN/Russie en Ukraine - François Asselineau https://www.youtube.com/watch?v=W-d7AxEBc30 ***************************** Quand l’Occident soutenait l’apartheid https://www.monde-diplomatique.fr/publications/l_atlas_histoire/a54075 ************************** Quand l’Occident soutenait le régime raciste L’hommage des chefs d’État occidentaux ne doit pas faire oublier les collaborations du passé avec l’apartheid. https://www.humanite.fr/monde/quand-l-occident-soutenait-le-regime-raciste-555384 ************************************************************************* Il faut avoir connu et vécu des pratiques néo-nazies pendant près de 15 ans pour beaucoup mieux comprendre que ce n est pas joli. C est laid. La banque a joué sa partition. La Poste a aussi joué sa partition. Les québécois et les canadiens doivent apprendre a connaître leur pays dans le sens de ce que le systéme est capable et a été capable de faire, ne serait ce que pour la postérité. PAS DE JUSTICE, PAS DE PAIX ! - Dembo DIATTA. https://www.lapresse.ca/actualites/2022-03-29/proces-secret-d-un-informateur/une-bombe-nucleaire-pour-la-justice-estime-hivon.php Sur le Dossier XX Dembo Diatta, L`INFORMATEUR PRINICIPAL MENTEUR-ARGENT ET IDIOT UTILE a été identifié depuis très longtemps (depuis des années). Nous vivons un monde de BARBOUZERIE, DE BANDITISME D`ÉTATS VOYOUS, DE COMBINES, DE TRICHERIE ET MANIGANCES ET MAGOUILLES JUDICIAIRES. Triste, dommage et très regrettables. Triste ! Ils ont joué avec leurs institutions dans des pratiques néo-nazies et suprématistes. - Dembo DIATTA. https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-03-25/juge-dans-un-secret-total.php ************************************************************************* Comment nos amis blancs du profilage racial, du racisme systémique et de la violence raciale systémique ont pu trouver la force de se livrer pendant près de 15 ans et de façon répétitive à des PRATIQUES NÉO-NAZIES sur Dembo Diatta avec un RÉSEAU INSOUPSCONNÉ DE BRIGANDS du banditisme d états voyous ? Réponse : Mentalités néo-nazies ; Manque de respect pour eux-mêmes ; Manque de civilisation ; Inculture ; Immaturité ; Manque de sérieux ; Prime de médiocrité, de méchanceté et de banditisme ; Jalousie du Mal, Hypocrisie, Sournoiserie ; PSYCHOPATHES ; IRRESPONSABILTÉ ; Mentalités étroites, brisées, tordues, étriquées et trouées ; Racisme viscérale ; gangstérisme corporative ; Sens très très très très très élevé de l éthique, de l`intégrité, de la morale et de la déontologie (RIRE !!!). LE MAL EST JALOUX. - Dembo Diatta, l`étudiant noir au Québec au Canada. ************************ CHEIKH ANTA DIOP, LE DERNIER PHARAON https://www.seneplus.com/opinions/cheikh-anta-diop-le-dernier-pharaon Sa position sur les langues négro-africaines***************************** Diop refusait que les langues africaines soient appelées dialectes, mot qui a une connotation dépréciative. Il pensait qu’on pouvait étudier et écrire dans ces langues, qu’on pouvait même enseigner les mathématiques, la physique, la chimie dans ces langues. Bref, Cheikh Anta Diop craignait que les langues du colonisateur ne mangent nos langues et ne les fassent disparaître, phénomène que le linguiste français Louis-Jean Calvet a bien analysé à travers le concept de “glottophagie” (cf. ‘Linguistique et colonialisme’, Paris, Payot, 1974). Pour le savant sénégalais, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) participait de cette absorption des langues africaines par le français. Pour mémoire, l’OIF a pour ancêtre l’Agence de coopération culturelle et technique créée en 1970 par Léopold Sédar Senghor (Sénégal), Habib Bourguiba (Tunisie), Hamani Diori (Niger) et le prince Norodom Sihanouk (Cambodge). ************************** L’apport de Cheikh Anta Diop *********************************** Diop contribua à l’élaboration d’une conscience africaine décomplexée. Il a redonné de la fierté au Noir qui, aux dires de certains théoriciens occidentaux (Voltaire, Hegel, Gobineau, Hume, Lévy-Bruhl), n’avait rien inventé, ne possédait ni écriture, ni histoire alors que les travaux de Diop ont montré que les Bamouns (Cameroun) et les Éthiopiens, entre autres, avaient leur écriture avant l’arrivée des Blancs en Afrique, alors que les grands penseurs et savants grecs (Thalès, Pythagore, Anaxagore, Anaximandre, Héraclite, Solon, Platon…) étaient venus s’instruire en Égypte, alors qu’une grande université était fréquentée par 25 000 étudiants à Tombouctou (Mali) au 15e siècle. Avec Joseph Ki-Zerbo, Djibril Tamsir Niane, Sékéné Mody Cissoko et d’autres Africains, Cheikh Anta Diop participa à la rédaction de l’Histoire générale de l’Afrique sous l’égide de l’UNESCO dirigée alors par Ahmadou-Mahtar M’Bow. SENEPLUS. https://www.seneplus.com/opinions/cheikh-anta-diop-le-dernier-pharaon