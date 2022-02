La Collectivité Léboue de Ngor Yoff et Ouakam interpelle les Lions : «Rendez-nous nos terrains que le chef de l’État vous a donnés »

Le collectif qui regroupe les Lébous des trois communes à savoir Ngor, Yoff et Ouakam, par la voix de leur coordonnateur Mame Birane Mbengue, sollicite des Lions du Sénégal en vue de leur restituer les terrains que le président de la république leur a offerts en guise de récompense après leur dernier sacre au Cameroun.

« C’est Macky Sall qui a causé tout ce problème. Parce que c’est lui qui a donné en cadeau nos propres terrains aux Lions du Sénégal quand ils ont remporté la coupe. Il a donné des terrains de 200 mètres carrés à chaque joueur à côté de l’aéroport Léopold Sédar Senghor et il sait en âme et conscience que ces terrains ne lui appartiennent pas. Ces terrains appartiennent à la collectivité Léboue. Nous les avons hérités de nos grands-parents. Que Macky nous redonne nos terres qu’il veut nous confisquer. Nous demandons aux joueurs également d’avoir la grandeur de nous redonner ce qui nous appartient », a insisté Mame Birane Mbengue, coordonnateur du collectif, sur Rfm.

Toutefois, si rien n’est fait, le collectif se dit prêt à faire tomber le régime présidentiel lors des prochaines élections législatives.

« Nous avons tous vu comment le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a été battu; pour la simple cause, il avait affirmé que Ngor, Ouakam et Yoff n’ont pas des terres à l’aéroport. D’ailleurs, c’est ce qui lui a valu sa défaite dans ces trois communes. Désormais, nous sommes prêts pour faire face à toute personne qui se range du côté de l’Etat et qui ose multiplier le problème des terres de la collectivité léboue par zéro. Cette personne verra une défaite considérable. Si le président Macky Sall ne nous donne pas nos terrains, nous ferons tout pour qu’il soit à terre durant les prochaines élections législatives », ajoute-t-il.