Les agents licenciés se sont organisés hier pour un rassemblement afin de protester vigoureusement devant l’usine et réclamer leurs droits, après avoir obtenu gain de cause devant l’inspection régionale du travail de Thiès.

« Nous réclamons nos droits et nos indemnités et demandons solennellement des explications sur ce licenciement sans motifs. C’est après la descente que nous avons été notifiés de notre licenciement. Nous sommes plus de 52 agents. C’est anormal. Nous lançons solennellement un appel à l’endroit du président Diomaye Faye pour que les Marocains nous payent nos droits, et le combat sera poursuivi devant le tribunal… », a déclaré Boubacar Gueye, porte-parole, sur les ondes de la Sudfm.