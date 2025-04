Redressement: Voici ce que le FMI a retenu avec le Sénégal pour un nouveau partenariat

Dans le cadre des discussions en cours autour d’un nouveau partenariat, le directeur du département Afrique du FMI, Abebe Aemro Selassie, a été reçu hier par le Président Bassirou Diomaye Faye. L’institution de Bretton Woods a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le Sénégal dans son processus de redressement des finances publiques.

En réponse à la volonté affirmée des nouvelles autorités d’engager des réformes économiques profondes, le Fonds monétaire international (FMI) réitère son engagement à accompagner l’État du Sénégal dans sa trajectoire de redressement des finances publiques. Entamées depuis la publication de l’audit des finances publiques, les discussions avec l’institution de Bretton Woods se poursuivent.

En visite à Dakar, le directeur du département Afrique du FMI, Abebe Aemro Selassie, a été reçu par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, pour un entretien jugé « fructueux ».

« Nous avons discuté de la situation actuelle du Sénégal en matière de finances publiques. Il s’agit d’un défi majeur que le pays doit relever, et nous avons également abordé les mesures envisagées pour redresser cette situation », a déclaré le responsable du FMI à l’issue de la rencontre.

Il s’est dit rassuré par l’engagement du chef de l’État à promouvoir la transparence, tout en saluant les réformes entreprises, qualifiées de « douloureuses mais nécessaires ». Avant cette audience, M. Sélassié avait également échangé avec Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, ainsi qu’avec Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie. Ces discussions ont porté sur les contours du nouveau programme économique et financier du Sénégal.

Le ministre Diba a rappelé l’ambition des autorités de bâtir une trajectoire de redressement durable et souveraine, au service du peuple sénégalais et de la stabilité macroéconomique. La journée diplomatique du chef de l’État s’est poursuivie avec une délégation de l’ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développement industriel), partenaire historique du Sénégal depuis plus de vingt ans. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, dans un contexte où l’industrialisation durable constitue un levier majeur pour l’économie nationale.

Le président de la République a également reçu en audience le président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop, qui a présenté une synthèse de la situation économique de l’Union. Malgré les nombreux défis, celle-ci reste solide et dynamique, selon les propos du haut responsable. Les deux parties ont échangé sur les efforts entrepris par le Sénégal pour renforcer la viabilité des finances publiques, condition essentielle pour assurer une gouvernance économique saine.