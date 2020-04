Cheikh Mbacké Bara Doly : « L’Assemblée nationale est restée des mois sans téléphone fixe »

Le député de Bokk Guiss Cheikh Mbacké Bara Doly a fait de graves révélations sur le fonctionnement de l’Assemblée nationale du Sénégal.

Invité dans l’émission face2face de la Tfm, le député de Touba a révélé que « l’Assemblée nationale est restée des mois sans avoir de téléphone fixe ».« Même les cadeaux annuels qu’on donnait aux enfants n’existent plus depuis un certain temps. Et les employés n’ont rien, ils sont fatigués. Et pourtant nous avons une caisse noire au sein de l’Assemblée nationale », a dénoncé Cheikh Mbacké.