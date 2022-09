Dans une lettre datée du 29 avril, l’Assemblé générale extraordinaire de la section PDS de Djiddah Thiaroye Kao avait exigé l’investiture de Cheikh Dieng dans les 5 premières places de la liste de Wallu Sénégal.

Bés bi nous permet d’en savoir un peu plus sur les raisons qui ont poussé Cheikh Dieng à démissionner du Parti démocratique sénégalais (PDS). Une démission qui a été officialisée mardi. S’il a présenté son départ du parti libéral par ses « divergences avec Karim Wade », l’ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao avait formulé des exigences par le biais de l’Assemblée générale extraordinaire de la Section du PDS de Djiddah Thiaroye Kao du 29 avril 2022 lors des investitures.

Bès Bi Le Jour a eu copie de la lettre envoyée au secrétaire général du PDS par la section de Djidah Thiaroye Kao. En effet, dans la résolution de soutien aux élections législatives du 31 juillet, l’Ag à l’unanimité, proposé la candidature de Dr Cheikh Dieng au niveau de la liste nationale. De plus, le secrétaire général Mamadou Diallo, la responsable de l’Ujtl Astou Ndiaye, le représentant des mouvements karimistes Khadim Gueye, la secrétaire générale des femmes Maty Diouf, le président des anciens Ousmane Sy et la responsable des femmes Nogaye Gningue ont également à l’unanimité sollicité de Me Abdoulaye Wade le placement de Cheikh Dieng dans les 5 premières places sur la liste nationale.

Mais malgré toutes ces exigences, la suite est connue de tous. Me Wade fait fi de tout cela en investissant M. Dieng à la 37e place en plus de le déchoir de ses fonctions de secrétaire général adjoint chargé des élections au profit de Maguette Sy, ex-adjoint de Sada Ndiaye. Le vin était donc tiré, il ne restait qu’à le boire.