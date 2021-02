Cheikh Barra Dolly: “Si Sonko avait respecté les conseils de Wade, tout cela ne serait pas arrivé”

Le président du Groupe parlementaire “Liberté et Démocratie”, Cheikh Barra Dolly estime que le député et leader de Pastef, Ousmane Sonko a manqué de prudence dans cette affaire. Et s’il avait respecté les conseils de l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, tout cela ne serait pas arrivé.

Recommandations de Me Wade…

Selon Cheikh Barra Dolly, parmi les recommandations que Abdoulaye Wade lui avait faites, figure le fait de faire attention à ce qu’il mange, où il pose les pieds. “Me Abdoulaye Wade avait aussi conseillé à Sonko d’amener avec lui sa femme, quand il part en voyage”, déclare-t-il sur SourceA.

Wade a beaucoup d’estime pour Sonko…

D’après le député, l’ancien président a beaucoup d’estime pour le leader de Pastef, Ousmane Sonko et l’a prouvé à de nombreuses reprises. Cheikh Barra Dolly estime que si ce dernier avait respecté ses conseils, tout cela ne serait arrivé.