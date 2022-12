Le Doyen des juges Makham Diallo a convoqué, le 06 décembre prochain, Ousmane Sonko et son accusatrice Adji Sarr dans le cadre du dossier Sweet Beauté.

Ainsi, l’un des avocats du Leader du Pastef Ousmane Sonko s’est prononcé sur ce dossier.

« Si le Juge d’instruction n’avait pas organisé de confrontation, du point de vue procédural le parquet va éterniser ce dossier. Il va demander un supplétif. Et ce supplétif allait étirer encore plus longuement ce dossier qui n’en est pas un. Donc c’est une façon pour le juge d’instruction de barrer la route au parquet du point de vue procédurale », déclare Me Ciré Cledor Ly.

Selon ce dernier, « Il y a aussi que toutes les personnes qui ont été citées dans ce dossier n’ont pas été entendues. Je pense qu’avant cette confrontation, toutes les personnes citées devaient être entendues. »

« Je pense aussi que depuis le départ, cette affaire n’avait pas lieu d’être instruite. Mais tout le monde comprend qu’au-delà de la recherche d’une vérité ou d’une justice il y a des enjeux plus importants. C’est en fait l’intrusion du politique dans le champ judiciaire. Tout le monde le sait. », conclu-t-il.