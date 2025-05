Célébration de la fête du travail: Retour sur les moments forts de la rencontre des travailleurs de la CSTS ( SENELEC )

La Convergence Syndicale des Travailleurs de la SENELEC ( CSTS ) à célébré à l’image de plusieurs autres syndicats et associations de travailleurs, la fête internationale du travail, ce jeudi 1e Mai au siège central la SENELEC sis à la rue Vincens à Dakar.

Ce rendez vous de fête qui a regroupé les travailleurs de la société nationale d’électricité autour du directeur général, Pape Toby Gaye et de leur ministre de tutelle, Birame Soulèye Diop, a été pour ces derniers, une occasion de partager avec le public consommateur et la presse fortement représentée, des réflexions sur les défis majeurs auxquels est confronté leur secteur d’activité et l’essence de la célébration de la journée internationale marquée cette année par contexte nationale et internationale tendu et incertain.

Habib Haïdara, coordonnateur de la CSTS a tenu à cet effet, à remercier vivement ses collègues pour leur dévouement au travail et la qualité du service rendu au quotidien. Il a pour la même occasion rendu un hommage mérité aux retraités qui ont semé les grains des avancés notoires constatés aujourd’hui dans le secteur avant de saluer les performances réalisées par les travailleurs de la société nationale dans le cadre de la production et la distribution de l’énergie.

Abordant la situation des travailleurs, la voix autorisée de la CSTS a souligné pour le déplorer, le retard dans l’intégration des prestataires, les licenciements dans les secteurs privés et publics, la recrudescence du chômage des jeunes et a réaffirmé la volonté de leur structure à participer aux réflexions de manières constructive à la réforme institutionnelle engagée. Il a par ailleurs rappelé, que la préservation des acquis sociaux des travailleurs ne saurait être négociable. Que la CSTS reste ouverte au dialogue mais reste ferme dans ses convictions.

Poursuivant l’énumération de ses doléances devant leur ministre de tutelle, monsieur Haïdara a exigé sous des applaudissements nourris de ses collègues, le paiement des ( Iga ) indicateur globale annuel fruit des contrats de performances signés entre l’État du Sénégal et les travailleurs de la SENELEC qui serait passé de 6654 Ga kWh en 2023 à 7464 Ga kWh en 2024 soit un pourcentage de 12 %.

La CSTS a ainsi tenu par la voix de son coordonnateur au vue des performances précitées, à alerter sur les risques de dérives si les acteurs sociaux ne sont pas pleinement associés aux réflexions et aux prises de décisions. Que toute tentative de remise en question des acquis mettrait en péril le climat social entretenu de manière responsable et en parfaite intelligence entre la CSTS et la direction générale.