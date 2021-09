Casamance : Macky affiche ses ambitions

Macky Sall affiche ses ambitions pour la Casamance où il sera d’ailleurs en tournée prochainement. En conseil des ministres, le chef de l’Etat rappelle qu’il a, depuis 2012, un programme ‘’sans précédent’’ de désenclavement et de développement des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Parmi ses réalisations, « la réalisation notable du Pont sur le fleuve Gambie, le renforcement des dessertes aérienne et maritime des zones sud, à des tarifs accessibles aux populations afin de relancer l’économie locale ».

Outre ce qui est déjà fait, Macky Sall invite son gouvernement « à accélérer les travaux du Pont de Marssassoum, de la boucle du Boudié, de celle de Kalounayes ainsi que la réhabilitation programmée de la route Senoba-Bignona, la réhabilitation/reconstruction rapide des Ponts de Tobor, Emile BADIANE, Baïla et Diouloulou ».

Dans le secteur du transport aérien, Macky Sall presse son équipe pour la modernisation des aéroports de Ziguinchor et de Cap Skiring. Il demande également la réalisation des études de faisabilité de l’aéroport international de Tobor.

Sur le plan économique et sanitaire, le patron de l’Exécutif veut plus de vitesse dans « le lancement et le développement de l’agropole Sud, de même que l’intensification de l’électrification des communes de la région de Sédhiou où il procédera, prochainement lors de sa tournée économique dans cette région, à l’inauguration de l’Hôpital de niveau 2 de 150 lits ».