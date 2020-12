Un atelier de réflexion pour le retour des déplacés de Santhiaba Mandjack, en Casamance, s’est tenu ce weekend à Oussouye. Autour de M. Robert Sagna, le président du Groupe de réflexion pour le retour de la paix en Casamance, comme des autorités administratives locales, les principaux concernés sont venus plaider leur cause. Et si l’Etat a été épinglé pour le manque de sa présence dans cette partie du Sénégal, l’une de ses représentantes qui n’était pourtant pas assise à la table des panélistes a été chaudement applaudie. Et citée en exemple pour sa proximité avec les populations.

Aminata Assome Diatta n’était pas, ce weekend, à Oussouye où se tenait un atelier de réflexion pour le retour des populations déplacées de Mandina Mandjacks. Mais, elle a été l’absente la plus présente de cette rencontre à laquelle ont participé M. Robert Sagna et de nombreuses autres autorités locales. Et alors que les panélistes cogitaient sur les voies et moyens à adopter pour faciliter le retour des populations dans ce village meurtri et vidé de ses populations depuis plus de 20 ans, c’est la ministre du commerce, Mme Aminata Assome Diatta, qui a occupé toutes les pensées. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, c’est à elle que les populations ont adressé les salves d’applaudissement entendues dans la salle. “Contrairement aux autres qu’on ne voit jamais, Assome est celle qui partage notre quotidien. Elle a toujours été présente auprès de nous. Par ses actions concrètes pour l’autonomisation des femmes, elle ne cherche que le bonheur de la femme casamançaise“, ont fait savoir de nombreuses femmes rencontrée lors de ce forum.

Alors que les femmes de cette contrée de la Casamance ont voulu se l’approprier, M. Robert Sagna a fait savoir aux panélistes que “Assome, cette dame se bat particulièrement pour les femmes de Casamance. Mais, aussi, et surtout pour les femmes du Sénégal. Je connais l’engagement d’Assome pour la Casamance. Il ne se passe pas un mois sans que je ne parle avec cette dame.” Content d’avoir entendu ces mots de reconnaissance, gratitude confirmée par cette voie autorisée qu’est Robert Sagna, son directeur de cabinet, présent autour de la table, s’est approprié ces propos élogieux. Et, a tenu à remercier les populations pour cette marque de confiance. Au-delà de la Casamance, la femme qui occupe, aujourd’hui, le poste de ministre du commerce a décidé de laisser des traces indélébiles de son passage dans le gouvernement.

Originaire de la Casamance, Aminata Assome Diatta est la seule personnalité politique de l’Etat ne se retrouver dans un aucun clivage. Aussi, alors que certains ont limités leurs actions et leur présence dans leur quartier, leur commune, elle a su partir au-delà des frontières de la Casamance. “Je suis nommée pour être auprès des populations, au service du peuple sénégalais. Je n’ai pas d’autres ambitions que de servir le chef de l’Etat qui m’a magnifié sa confiance“, répète-t-elle inlassablement. La création de bases politiques, auprès des démunis de Keur Massar répond certainement à ce devoir de servir. C’est ce que Robert Sagna a fait remarquer aux enthousiastes et reconnaissantes populations d’Oussouye qui se sont appropriées leur “badiène“…pardon leur Assome.