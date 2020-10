Canada / Poignardé à mort son ex-épouse de 71 coups de couteau : Un Sénégalais condamné à la prison à vie

Un homme a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant 14 ans après avoir reconnu le meurtre brutal de son ex-épouse dans son appartement d’Edmonton

Ahmadou Bamba Mbaye a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré devant la Cour du Banc de la Reine d’Edmonton mercredi.

Dans un exposé conjoint des faits, Mbaye a admis avoir poignardé son ex-épouse, Bigue Ndao, un total de 71 fois lors d’un différend le 7 mai 2018. Au moins cinq voisins ont été témoins ou entendus de l’attaque brutale, qui s’est répandue sur le porche arrière de L’appartement Strathearn de Ndao.

Ndao avait 33 ans et est en train de divorcer de Mbaye, qui est au début de la quarantaine. Ils ont deux filles ensemble, qui étaient alors des élèves du primaire.

Selon les faits convenus, Ndao et Mbaye sont nés, ont grandi et se sont mariés au Sénégal. Ils sont devenus résidents permanents du Canada il y a plus de dix ans, s’établissant initialement au Québec.

Pendant la relation, il y avait des tensions sur la question de savoir si leurs filles – 10 et 7 au moment du meurtre de leur mère – devaient être élevées au Canada ou au Sénégal. Les documents judiciaires le décrivent comme une «rupture»: Ndao voulait garder les filles au Canada, tandis que Mbaye soutenait un retour en Afrique de l’Ouest.

En juillet 2015, la famille s’est rendue au Sénégal. Finalement, Ndao est partie avec les filles à l’insu de son mari. Elle est arrivée à Leduc le lendemain de Noël 2016 et a déclaré aux responsables que son mari avait pris les passeports des enfants. Elle a dit à la GRC qu’elle craignait que Mbaye essaie de ramener les enfants au Sénégal.

En 2018, Ndao et ses enfants s’étaient installés à Edmonton. Ils ont trouvé un appartement près de l’école pour filles et étaient actifs dans la petite communauté sénégalaise de la ville. Ndao améliorait sa scolarité à Metro Continuing Education et examinait le processus de divorce de Mbaye et d’obtenir une pension alimentaire pour enfants.

Mbaye, quant à lui, avait déménagé à Fort McMurray, où il avait trouvé un emploi bien rémunéré.

Dans les jours qui ont précédé le meurtre, Mbaye a quitté Fort McMurray pour Edmonton et a demandé une unité dans le complexe d’appartements où Ndao vivait. La veille du meurtre, il avait envoyé à Ndao un cadeau pour la fête des mères: des fleurs, du chocolat et une carte, qui lui avaient été livrés à l’école.

La carte disait: «Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. De leur papa.

Mbaye et Ndao ont prévu de se rencontrer le lendemain pour discuter des enfants. Il est arrivé à l’appartement vers 15 heures, alors que les enfants étaient encore à l’école. Selon des documents judiciaires, Mbaye a apporté des préservatifs.

À un moment donné, Mbaye a attaqué Ndao. À 15 h 36, la police a reçu une vague d’appels au 911 au sujet d’une «perturbation» dans l’appartement. Une voisine a décrit sortir du sous-sol sous l’appartement de Ndao et l’avoir vue allongée face contre terre sur le patio avec Mbaye sur le dos. Un autre témoin a déclaré qu’elle «criait et demandait de l’aide».

Mbaye lui-même a appelé le 911 à 15 h 41 et a dit à la police qu’il avait poignardé sa femme. Il est resté au téléphone jusqu’à ce que la police arrive à l’appartement et le place en état d’arrestation. Ndao a été retrouvé dans la cuisine et déclaré mort sur les lieux.

Une autopsie a déterminé que Ndao était décédé des suites d’une perte de sang. Les médecins légistes ont dénombré un total de 71 coups de couteau infligés par plusieurs couteaux. La police a trouvé trois couteaux cassés sur les lieux, dont un couteau à beurre mal plié. La lame d’un couteau à steak utilisé lors de l’attaque a été retrouvée dans le cœur de Ndao.

Lors d’un entretien avec la police, Mbaye a déclaré aux détectives qu’il entretenait une relation avec Ndao depuis plus d’une décennie et qu ‘«il était toujours amoureux d’elle».

Quand les filles ont été informées de la mort de leur mère, l’une a sangloté si fort qu’elle saignait du nez.

Le meurtre au deuxième degré est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, avec une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 10 à 25 ans. Le juge Adam Germain a statué que Mbaye ne serait pas autorisé à demander une libération conditionnelle pendant au moins 14 ans.

Manon Petitclerc, une ancienne collègue de Québec, a qualifié Ndao de «belle et bonne personne» dans un courriel adressé à Postmedia à l’époque de son meurtre.

«C’était une belle et bonne personne qui aimait la vie et qui aimait rire», a déclaré Petitclerc dans un courriel en français. «Elle n’était pas compliquée, elle était simple, aimable, sociable – elle aimait écouter les autres et sourire.

«Elle avait également une grande capacité à s’adapter à différentes situations. Tout le monde l’aimait.