CAN U20 : Le Sénégal corrige la Tunisie et file en finale

Le deuxième est l’œuvre de Lamine Camara qui a profité d’une erreur de la défense tunisienne pour marquer. Le nouveau joueur du FC Metz va inscrire un doublé dans cette rencontre au retour des vestiaires en profitant d’une frappe sur un ballon qui traînait dans la surface et porter le score à 3-0. Les tunisiens ne réussiront pas à réduire le score face à des Sénégalais bien en place.

A noter qu’en 5 matchs dans cette compétition, les Sénégalais n’ont concédé aucun but et inscrit 12 buts. Les Lionceaux vont, grâce à cette victoire, disputer la 4e finale de cette CAN U20 et tenter de la remporter pour la première fois.