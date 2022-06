CAN Féminine 2022 : les lionnes termine leur préparation avec un match nul

Les Lionnes du Sénégal ont achevé leur préparation par un match nul vierge (0-0) face à la Tunisie ce lundi 27 juin. Cap maintenant sur le Maroc pour la CAN Féminine 2022.

Fin de préparation pour l’Équipe Nationale féminine du Sénégal. Au Stade Chedly Zouiten, à Belvédère en Tunis, ce lundi après-midi, les Lionnes ont accroché les Aigles de Carthage, sixièmes au classement FIFA et qualifiées également pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Féminine (0-0).

Bilan des joueuses de Mame Moussa Cissé dans cette préparation, en plus de ce résultat contre la Tunisie : un nul et une défaite face au Cameroun (2-2 ; 0-1). Place désormais aux choses plus sérieuses avec la phase de groupes de cette CAN, qui démarre le samedi 2 juillet prochain, au Maroc.

Logé dans le Groupe A, le Sénégal affrontera l’Ouganda, le 3 juillet, le Burkina Faso, le 5 juillet, avant de finir cette phase de poules par un duel contre les Lionnes de l’Atlas, hôtes du tournoi. Premier objectif pour la capitaine Safietou Sagna et ses co-équipières : se hisser en quarts de finale.