L’ON ne peut pas apprécier correctement la prestation de l’Equipe Nationale et de son Coach pour ce premier match, sans tenir compte du contexte marqué par une préparation insuffisante et escamotée, l’effet direct du Covid- 19 sur l’âme de l’équipe, la double charge psychologique due à la fois par l’exigence sociétale et l’ambivalence pandémique, toutes contreignantes et antinomiques à la libre expression du Moi, des aptitudes et talents.

C’est dans un tel contexte bouleversant que le Coach a su concocter son Team, définir une stratégie en réponse à l’ossature et à la stratégie de l’Adversaire, se présentant avec des joueurs de grande taille et un dispositif de bloc bas pour enrayer les intentions nourries et les consignes de victoires à tout prix données et relayées à souhait à notre Equipe nationale.

La tâche n’ a pas été facile bien que la réponse stratégique du Coach et tactique des joueurs fût pertinente même si l’efficacité n’a pas été au rendez-vous comme souhaitée. La première Mi-temps a été belle avec une circulation précise de balle dans un mouvement d’ensemble, symphonique, permettant à tous les joueurs de caresser le ballon et de prendre confiance ( important en début de compétition). La dynamique solidaire a fonctionné même si elle a manqué d’audace et de perspicacité en direction et à l’intérieur de la zone de vérité de l’équipe adverse comme cela a été le cas, à la dernière minute avec Sadio Mané.

L’ heure n’est donc pas à la critique hâtive au moment où l’équipe se cherche face au coup de boutoir du Covid mais plutôt à l’encouragement et aux conseils des Sachants. En deuxième mi-temps comme il fallait s’y attendre la fatigue s’est installée chez certains et l’adversaire qui avait intégré cela dans sa stratégie est vite sorti de sa réserve de début de Match et a failli nous clouer au pilori.

Aussi s’ il ya une recommandation à faire à l’issue de ce match tout à fait correct, c’est de retenir que la finalité de toute débauche d’énergie, c’est de marquer des buts, autrement on risque d’être lessivés et laminés au bout du compte. Toute la stratégie d’un entraineur est ici interpelé avec le choix des hommes, les remplacement opportuns ou le changement de paradigmes de jeu. Dans ce cadre le joueur Diao Balde qui est veloce, virevoltant mais peu efficace en attaque, à mon humble avis n’est p pas un joueur de première heure mais un remplaçant.

Waly Ndiaye

Formateur Ecoles de Football