CAN 2021: 16 des Lions champions d’Afrique ont été formés au Sénégal

L’Equipe Nationale du Sénégal a remporté la première Coupe d’Afrique des Nations de son histoire. Un sacre qui – sans conteste – n’aurait pas eu lieu sans la formation sénégalaise. Avec une ossature extrêmement solide et très dure à bousculer, l’équipe entraînée par Aliou Cissé a réalisé une CAN 2021 de haut vol.

En dehors des excellents joueurs formés dans le Vieux Continent, il fallait compter sur les excellents clubs et centres de formations sénégalais, qui ont produit pas moins de 16 joueurs parmi les 28 Champions d’Afrique.

Les Académiciens en tête

À côté des Centres académiques qui font sans conteste la loi du football sénégalais au niveau de la formation d’excellents joueurs, d’autres clubs – et pas les moins emblématiques – se sont fait une grande fierté dans cette Coupe d’Afrique remportée par le Sénégal. Le Casa Sports, l’AS Pikine, l’US Ouakam et le Stade de Mbour, par exemple …

Ces quatre Clubs, qui évoluent au niveau professionnel (Ligue 1 / Ligue 2) ont produit chacun un Champion d’Afrique. On peut notamment citer Alioune Badara Faty, pur produit du Casa Sports, Mamadou Loum Ndiaye, issu de l’US Ouakam, Abdoulaye Seck, qui a connu ses premiers grands pas au Stade de Mbour, et Pape Abou Cissé, formé à l’AS Pikine.

En outre, le Yeggo de Dakar peut se targuer d’avoir été la première Association Sportive et Culturelle ou Club amateur à avoir formé un Champion d’Afrique et pas le moindre. Puisque leur produit se nomme Cheikhou Kouyaté. Puis, arrivent les Académies à savoir Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, l’Etoile Lusitana, toutes basées à Dakar, et Diambars de Saly.

Sans surprise, l’équipe de Déni Biram Ndao et celle de Saly dominent avec pas moins de quatre produits. Il s’agit de Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Pape Matar Sarr (Génération Foot), Idrissa Gueye, Saliou Ciss, Cheikh Bamba Dieng et Joseph Lopy (Diambars). Alors que Famara Diédhiou et Moustapha Name sont issus du Dakar Sacré-Cœur et Ibrahima Mbaye de l’Etoile Lusitana.

