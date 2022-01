CAN 2021 : Aliou Cissé sort la grosse équipe face au Malawi

L’Equipe Nationale du Sénégal affronte le Malawi, ce mardi après-midi, pour la dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2021.

Un onze de gala pour gagner et convaincre ? Comme prévu, le sélectionneur des Lions joue le coup à fond à l’occasion du dernier match de la phase de groupes de la CAN 2021 face au Malawi (16h00 GMT), au Stade Kouekong de Bafoussam. Avec un groupe au complet, mise à part l’absence sur blessure d’Ismaïla Sarr, Aliou Cissé a aligné ses meilleurs éléments ensemble pour se qualifier en huitième de finale … en tant que premiers du Groupe B.

Une défense de fer devant The Best Mendy

Revenu dans le groupe après avoir passé deux semaines à l’isolement, Edouard Mendy, élu meilleur gardien du monde par la FIFA lors de la cérémonie The Best ce lundi, va reprendre sa place de titulaire à Seny Dieng. Ce dernier a assuré les premières sorties des Lions. Le portier de Chelsea jouera donc son premier match dans cette CAN 2021, le troisième en phase finale de Coupe d’Afrique et devrait s’installer pour le reste de la compétition.

Devant lui, Edouard Mendy aura l’axe central Kalidou Koubaly – Abdou Diallo, et sur les côtés, Bouna Sarr revient au poste de latéral droit après avoir été repositionné au milieu de terrain sur les deux premiers matchs du Sénégal, alors que Saliou Ciss occupera l’arrière latéral gauche. Ce sera la troisième fois que ces quatre joueurs, en plus de Mendy, sont alignés ensemble en défense après la double confrontation contre la Namibie en octobre dernier.

Un milieu expérimental mais expérimenté

Oui, Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gueye joueront ensemble en tant que titulaires pour la première fois. Depuis l’arrivée en sélection du milieu de terrain de Leicester City, Aliou Cissé évoluait avec une doublette associée (en 4-2-3-1), ce qui permettait à Kouyaté et Gueye de jouer côte à côte. Mais ce milieu à deux n’a pas donné beaucoup de satisfaction. D’où l’idée d’aligner un milieu à trois dans ce 4-3-3.

Ainsi, Nampalys Mendy occupera le poste de sentinelle, juste derrière la défense, alors qu’Idrissa Gueye jouera à gauche, avec beaucoup plus de liberté sur le terrain, et Cheikhou Kouyaté en milieu relayeur droit, comme durant ces derniers matchs en club. Cependant, pour le sélectionneur, il faudra bien distribuer les rôles pour avoir une meilleure animation et une bonne connexion entre l’entrejeu et l’attaque. Quelque chose qui a souvent manqué.

Boulaye Dia et Sadio Mané pour animer les côtés, Habib Diallo en lapin flingueur

« Sur le plan tactique, on peut penser que Sadio [Mané] peut revenir dans les couloirs », confiait Aliou Cissé hier en conférence de presse. Paroles tenues. Aligné en soutien de l’attaquant depuis quelques mois en sélection, Sadio Mané va enfin retrouver son poste de prédilection pour ne pas dire sa position préférentielle. Le numéro 10 des Lions jouera cet après-midi en tant qu’ailier gauche pour emmener plus de percussion et de vivacité dans le jeu.

À droite, Boulaye Dia devra s’adapter puisqu’il jouera en sélection pour la première fois au poste d’ailier droit. L’attaquant de Villarreal a toujours été choisi par Aliou Cissé pour occuper la pointe de l’attaque des Lions mais n’a pas apporté ce dont on a vraiment besoin à ce poste : marquer des buts. Il va alors laisser le soin à Habib Diallo pour plus de présence dans la surface malawite.

Le onze du Sénégal face au Malawi

Mendy – Sarr, Koulibaly ©, A. Diallo, Ciss – N. Mendy, Kouyaté, I. Gueye – Dia, H. Diallo, Mané